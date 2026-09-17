Sanz augura mejoría esta tarde en el acceso a la Cartuja de Sevilla pero espera respuesta de la Junta un año después

Archivo - Zonas de aparcamiento en el Estadio de la Cartuja - REAL BETIS BALOMPIÉ - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que los aficionados del Real Betis Balompié "notarán mejoría en los accesos y salidas del Estadio de La Cartuja, gracias a dos nuevos viales que entrarán en funcionamiento a partir de este jueves para el partido frente al Getafe, aunque ha indicado que la Gerencia de Urbanismo notificó los viales necesarios a la Junta de Andalucía hace "casi un año".

En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista durante el Pleno Ordinario de este jueves, Sanz ha defendido la ampliación de lanzaderas de Tussam, a la vez que ha requerido la necesidad de construir nuevos viales de acceso y salida, en terrenos que pertenecen a la Consejería de Vivienda y al Parque del Alamillo.

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha afeado la tardanza en la acción de la administración local, ya que el traslado del Betis al Estadio de la Cartuja "se sabía desde agosto de 2023". "Llevan desde 2023 sin hacer nada y ahora mandan al delegado de turno a rueda de prensa", ha criticado, en relación a la coincidencia entre la pregunta presentada por los socialistas y la presentación del nuevo plan de accesos.

Al respecto, el primer edil ha asegurado que "esta misma tarde habrá dos viales nuevos para mejorar el acceso y salida del estadio". Además de que ha criticado el cierre realizado por el Gobierno en funciones del PSOE en la Junta de Andalucía en diciembre de 2018. "Usted nunca se preocupó de los accesos al estadio porque la intención era derribarlo", ha abundado.

PLAN RENOVADO DE ACCESOS A LA CARTUJA

El dispositivo para el encuentro que disputará el Real Betis contra el Getafe en el estadio de la Cartuja este jueves, 17 de septiembre, a las 19,00 horas, supondrá la restricción de las vías de acceso al estadio y su entorno se activarán a las 16,30 horas en Glorieta Duquesa Cayetana de Alba con Puente de la Barqueta --restricción de circulación, salvo a los vehículos acreditados del P0 y P1.1, servicio público y motos-- y Matemáticos Rey Pastor y Castro con Camino de los Descubrimientos (sentido Barqueta) --solo se permite servicio público y motos--.

En Camino de los Descubrimientos con Matemáticos Rey Pastor y Castro (sentido Estadio), solo habrá circulación de lanzaderas de Tussam que van hacia la glorieta José Luis Manzanares Japón (Escuela de Ingenieros) y avenida de Ocio frente al estadio, mientras que en la Glorieta Beatriz Manchón con Álvaro Alonso Barba solo accederán hacia calle Ciencias Rugby motos y acreditados del P0 y P1.1 (dirección entrada norte del Parque del Alamillo, incorporación al vial de entrada del Parque hacia avenida del Ocio y entrada torre norte o P1.1).

Además, la Glorieta General Riego queda para la llegada de los autobuses de las peñas, se permitirá el acceso al vial del Parque del Alamillo en dirección avenida del Ocio y P1.2. Cuando el parking del Alamillo se llene, se desviará la circulación sentido SE-30, y solo se permitirá acceso hacia la glorieta Beatriz Manchón, motos y acreditados del P0 y P1.1, que se dirigirán por el itinerario del punto anterior a su destino.

En Américo Vespuccio con Pitágoras, Leonardo da Vinci con Pitágoras y Leonardo da Vinci con Euclides habrá un corte total en dirección zona sur del estadio (rocódromo), solo estará permitido el acceso a servicio público, Tussam y motos. En cuanto a la SE-20 (acceso al vial del túnel norte del estadio), se limita el acceso a los autobuses de los equipos local y visitante, y acceso controlado a los parkings para vehículos acreditados de P0, P3, P4 y P5.

A su vez el P7 zona norte sigue teniendo acceso desde la SE-20 por la glorieta de RTVE, y el P7 zona sur lo tendrá desde Carlos III frente a la calle Gregor J. Mendel.

Por otro lado, se ha dispuesto y ampliado la zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso a túnel sur (frente al rocódromo). Y se amplía otra zona de estacionamiento en la zona norte junto a la glorieta Instalaciones Deportivas La Cartuja.

La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al túnel sur junto al P1.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE TRÁFICO

Se restringirá al circulación por Camino de los Descubrimientos desde Matemáticos Rey Pastor y Castro sentido estadio donde solo circularán las Lanzaderas de Tussam que se dirigen al estadio.

Los cortes y restricciones se establecen pare evitar que otros vehículos y usuarios (salvo acreditados, servicio público, motos y vehículos de emergencias) puedan afectar a la zona de influencia y seguridad para el desalojo y evacuación del estadio.

VEHÍCULOS AUTORIZADOS / ACREDITADOS POR EL REAL BETIS

La Policía o personal auxiliar solo permitirá el acceso de vehículos acreditados a aquellos que dispongan de la autorización o acreditación expedida por el Real Betis y que exhiban de forma fehaciente, debiendo acceder por las vías y cortes de restricción indicados en el punto anterior, y solo exclusivamente por los itinerarios establecidos al efecto.

Aquellos que se aproximen al estadio por zonas distintas a las especificadas serán redirigidos hacia los itinerarios y vías de entrada concretas dependiendo de su acreditación.

Los vehículos PMR con acreditaciones se ubicarán en lugar reservado en la explanada del P 1.1.

APARCAMIENTOS PÚBLICOS

En lo que respecta al acceso a los aparcamientos de libre acceso, el P7 zona norte desde SE-20 glorieta RTVE; el P7 zona sur desde Carlos III frente a Gregor J. Mendel; el P8.1 y P8.2 desde Carlos III con Hermanos D'Elhuyar; el P8.3 y P8.4 desde Carlos III con Gregor J. Mendel. Los vehículos PMR sin acreditaciones o autorizaciones disponen de plazas en la explanada del P7 norte.