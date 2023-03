Sanz califica la venta de la tuneladora de la SE-40 para Sevilla de "despropósito": "Se tiran a la basura 130 millones"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este martes que la venta de la tuneladora de la SE-40 es un "despropósito del PSOE con el túnel de la SE-40", que termina con 130 millones de euros "en la basura" e "hipotecando la vida de generaciones de sevillanos".

En una nota de prensa valorando la venta de la tuneladora, adelantada por ABC, Sanz ha explicado que "la SE-40 es una obra fundamental para la movilidad y motor económico de la ciudad y del área metropolitana. Los sevillanos no vamos a olvidar nunca quién fue el presidente del Gobierno que nos robó una infraestructura fundamental y quién fue el alcalde que con su silencio cómplice lo ha consentido".

"Es inexplicable que el Gobierno haya enterrado el proyecto de los túneles cuando ya estaban en obras y es inconcebible que se hayan perdido 130 millones de euros, con los graves déficits en infraestructuras que hay en Sevilla", ha destacado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla.

En esta línea, ha recordado que "hace 20 años se decidió que el plazo de la SE-40 hacía el Guadalquivir sería a través de un túnel y se estimó así para evitar el daño medioambiental que podía causar en Doñana, para no afectar a una base histórica como el Copero o para no condicionar la entrada a una de las principales industrias de la ciudad, como es el Puerto de Sevilla".

"Lo que está haciendo Pedro Sánchez con Sevilla, con la ayuda y apoyo de su alcalde, Antonio Muñoz, que no ha sido capaz de alzar la voz por Sevilla, por los intereses de la ciudad, no tiene sentido, es inadmisible", ha abundado el candidato del PP a la Alcaldía, que ha concluido que "a partir de junio, no consentiré ni un desprecio más a Sevilla. Ya está bien de que nunca nos tomen en serio y de alcaldes sumisos que miran para otro lado".