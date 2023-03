Sanz critica el "abandono escandaloso" del cementerio de Sevilla: "Hay restos humanos acumulados en sacos"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado este viernes que el "abandono" del cementerio es "escandaloso", donde la situación es "indigna, con restos humanos en el suelo".

Sanz, que ha visitado las instalaciones del camposanto sevillano, ha destacado "la suciedad, la falta de mantenimiento y el mal estado de algunas calles" en las que hay "hasta lápidas rotas", así como "la falta de personal", sin olvidar que "hay restos humanos acumulados en sacos o esparcidos por el suelo", señala en una nota de prensa.

"El alcalde no puede consentir estas condiciones indignas, insalubres e infrahumanas en el cementerio ni puede permitir esta situación tan desagradable", ha manifestado Sanz, al tiempo que ha añadido que "es una auténtica falta de respeto hacia los sevillanos y hacia los trabajadores, que llevan años denunciando esta indigna situación, pero el gobierno local del PSOE hace caso omiso".

El candidato del PP a la Alcaldía se ha preguntado si "saben los sevillanos lo que pasa con nuestros seres queridos cuando lo dejamos en el cementerio", ha indicado tras comprobar el "nefasto y deplorable" estado de los crematorios, así como las "condiciones impresentables" en las que tienen que trabajar los empleados, "que están al límite porque el gobierno lleva ocho años sin echarles cuenta".

Del mismo modo, ha detallado que "otro asunto grave es la imposibilidad de utilizar algunos de los hornos crematorios, por las constantes averías". Los trabajadores denuncian, a este respecto, que los hornos en funcionamiento son sólo tres, cuando debía disponerse de cinco, que están continuamente averiados porque están obsoletos y no cumplen con las mínimas normas de seguridad".

José Luis Sanz ha explicado que "a las constantes averías de estos hornos se une que las puertas de cierre están rotas y tiene que ser abierta con una manivela o tener que poner ladrillos para que no caiga el ataúd. Además, de la avería de las camillas de transporte, cuya elevación hidráulica no funciona por lo que deben trasladar los féretros a mano". Por otro lado, existen dos hornos para quemar restos (féretros, flores, etc), que también están averiados, que están en unas instalaciones arcaicas, con el techo de fibrocemento, material oxidado y que se usan como almacén. Por último, existen dos hornos que están sin utilizar desde que se pusieron, de gas propano, que han sido vandalizados, y que se pueden arreglar y dar uso como horno crematorio. Tampoco hay una sala de operaciones dignas para que los empleados puedan realizar su trabajo ni una sala adecuada para los familiares, ni cámaras frigoríficas, que debía haber, al menos, 14".

A la carencia de medios se extiende también el capítulo de recursos humanos, siendo uno de los servicios municipales más desatendidos en materia de personal por el gobierno socialista del PSOE, como han denunciado en reiteradas ocasiones los sindicatos, que se quejan de las condiciones indignas en las que trabajan los empleados del cementerio así como de la falta de atención y comunicación por parte del gobierno municipal.

"Es incomprensible que esto ocurra en el cementerio de Sevilla y que el alcalde siendo conocedor de esta situación no haya hecho nada aún por solucionarlo", ha manifestado el candidato del PP a la Alcaldía. Ha concluido que "la dejación de funciones del alcalde no tiene nombre, los sevillanos no merecemos que nuestros seres queridos sean tratados así".

Por otro lado, existen dos hornos para quemar restos que también están averiados, que están en unas instalaciones arcaicas, con el techo de fibrocemento, material oxidado y que se usan como almacén. Por último, existen dos hornos "que están sin utilizar desde que se pusieron, de gas propano, que han sido vandalizados, y que se pueden arreglar y dar uso como horno crematorio". "Tampoco hay una sala de operaciones dignas para que los empleados puedan realizar su trabajo ni una sala adecuada para los familiares, ni cámaras frigoríficas, que debía haber, al menos, 14", ha añadido.

"A la carencia de medios se extiende también el capítulo de recursos humanos, siendo uno de los servicios municipales más desatendidos en materia de personal por el gobierno local, como han denunciado en reiteradas ocasiones los sindicatos, que se quejan de las condiciones indignas en las que trabajan los empleados del cementerio así como de la falta de atención y comunicación por parte del equipo de gobierno", ha abundado Sanz.

