Sanz defiende que hay un "control estrecho" de las derivaciones y acusa al PSOE de "atacar" a los profesionales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este jueves que el gobierno andaluz realiza un "control estrecho sobre la calidad de la derivación" de pacientes a los centros privados. Al mismo tiempo, ha acusado al PSOE de "atacar" a los profesionales sanitarios "con denuncias para generar miedo".

Así ha respondido Sanz a la pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada socialista, Ángeles Prieto, a colación de una información publicada en medios de comunicación sobre la reducción de anestesistas en hospitales privados de Sevilla.

"Cuando te llaman para una operación te dicen que tiene que ser la privada obligatoriamente, porque si no, a saber, cuando te intervienen y cuando llegas a la privada te juegas la vida", ha asegurado Prieto quién ha puesto en valor el testimonio de los profesionales denunciantes. "Estos no son casos aislados, consejeros. Nos están llegando casos de toda Andalucía", ha subrayado.

"¿Qué ocurre si un paciente tiene un shock, un sangrado masivo, se para en la intervención y el anestesista está en el quirófano de al lado? ¿Tiene que correr o tiene que elegir a qué atiende?", ha reseñado al mismo tiempo que ha criticado la "privatización y destrozo" del sistema sanitario andaluz.

Ante esta afirmación, el consejero ha señalado que "desde septiembre de 2025 existe un procedimiento normalizado de trabajo" para medir "la calidad de la derivación, la intervención y la devolución de los pacientes dentro de este proceso".

Asimismo, Sanz ha destacado el papel de la comisiones de seguimiento "en las que participa la inspección de servicios sanitarios de la consejería" y las comisiones interhospitalarias, "donde participan los profesionales que coordinan la derivación de los pacientes".

"¿Qué quiere usted decir? ¿Que los profesionales ocultan los hechos? ¿Que los inspectores no lo hacen? Por atacar al sistema, por atacar a este Gobierno, usted hunde a los profesionales, les ataca permanentemente", ha afirmado el consejero.