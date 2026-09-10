Sanz destaca que el programa 'Equípate' ya llega a todos los distritos de Sevilla para apoyar a menores vulnerables

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la entrega de las mochilas del programa 'Equípate' en el Hogar Virgen de los Reyes. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado este jueves en el Hogar Virgen de los Reyes las mochilas del programa 'Equípate', que proporciona material escolar a menores de familias en situación de emergencia social, y ha destacado que la iniciativa ya llega a "todos los distritos" de la ciudad de cara al curso 2026-2027.

En este contexto, el primer edil ha explicado que 'Equípate' es "uno de los programas que mejor refleja el cambio de rumbo impulsado por este equipo de Gobierno", porque "cuando llegamos al Ayuntamiento, esta ayuda solo se prestaba en el distrito Sur".

Al hilo de lo anterior, ha reivindicado que actualmente "llega a todos los distritos de la ciudad, a todas las Unidades de Trabajo Social, a cada rincón de Sevilla, porque todas las familias de barrios de atención preferente tienen los mismos derechos. Eso es lo que significa gobernar para todos los sevillanos". "La atención social a las familias es una de las grandes prioridades de este mandato", ha subrayado.

Este programa cuenta con un presupuesto de 110.000 euros y, en estos tres años, el programa ha puesto a disposición más de 8.000 mochilas para niños de todos los distritos de Sevilla. Cada lote incluye una mochila azul y el equipamiento básico para el aula: cuadernos de tamaño A4 y A5, paquete de folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, caja de lápices de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento en barra.

"Con 'Equípate' seguimos garantizando que ningún niño sevillano comience el curso sin el material que necesita para aprender. Es un compromiso de este Ayuntamiento con las familias más vulnerables de la ciudad: reducir su carga económica y asegurar la igualdad de oportunidades desde el primer día de clase", ha concluido Sanz.