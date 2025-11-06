Sanz enmarca el cese del ex gerente del Virgen del Rocío de Sevilla en una "nueva etapa con nuevos equipos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene tras activar en el Hospital Regional de Málaga el ECMO Pediátrico en Andalucía. A 6 de noviembre de 2025, en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha circunscrito este jueves el cese de Manuel molina, delegado territorial en Sevilla y ex gerente del Virgen del Rocío, epicentro de la crisis de los cribados del cáncer de mama, a "una nueva etapa con nuevos equipos". En declaraciones a los medios con motivo de un acto en el Hospital Regional de Málaga, el consejero ha enmarcado la decisión en su intención de "potenciar" los equipos de Sanidad. "Esto entra dentro de la normalidad", ha subrayado, porque, ha enfatizado, "no vengo a buscar más que soluciones".

El Consejo de Gobierno aprobaba este miércoles el relevo de Manuel Molina, nombrado delegado en febrero de 2025. Bajo el mandato de Molina como gerente del Virgen del Rocío se habrían concentrado los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama. De las 2.317 pacientes que la Junta ha reconocido que no han sido informadas de que sus pruebas eran "no concluyentes" y, por tanto, tenían que hacerse otras complementarias para descartar una lesión tumoral, el 90% de los casos, según los números ofrecidos por la Junta, se concentraban en el hospital sevillano de referencia.

Su cese, a petición del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se suma a la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y a otros cargos del hospital sevillano, como el jefe de servicio de Radiología y la coordinadora de la unidad de mama. A Molina le sustituye la que ha sido hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo Sánchez. El Consejo de Gobierno aprobaba también el decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias," una reorganización que busca la máxima eficiencia posible en el empleo de los recursos públicos para hacer frente a las circunstancias de orden político, económico y social en las que se encuentra inmersa en el momento actual Andalucía".

La nueva Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias asume las competencias que hasta ahora tenía atribuidas la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, salvo las relativas al impulso y coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales, la simplificación administrativa y la calidad normativa que se atribuyen a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y la estrategia digital, que pasa a la Consejería de Industria, Energía y Minas.

De igual modo, asume las competencias en materia de salud y consumo, que estaban atribuidas a la Consejería de Salud y Consumo. En este sentido, la nueva consejería mantiene la competencia relativa a la planificación estratégica para el impulso, modernización y racionalización de la Administración Territorial, que se atribuyen a la Viceconsejería de Presidencia, junto a la coordinación de la acción política en el territorio a través de las delegaciones del Gobierno.

Además, mantiene adscritas las entidades que estaban en la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, salvo la Agencia Digital de Andalucía que se adscribe a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y, asimismo, se le adscriben las entidades adscritas a la Consejería de Salud y Consumo. También se mantienen adscritas las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. Una de las principales novedades del decreto es la creación de dos viceconsejerías, una de Presidencia y otra de Sanidad y Consumo, junto con sus correspondientes secretarías generales técnicas. Esta medida responde a la "especial complejidad" que supone la gestión de este nuevo conjunto de competencias y permitirá un abordaje más eficaz de los intereses generales en los ámbitos diferenciados de Presidencia y Sanidad.

En el ámbito sanitario, se reorganizan varios órganos directivos para potenciar áreas clave. La anterior Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud pasa a denominarse Secretaria General de Investigación, Innovación y Salud Digital; la Secretaría General de Planificación Asistencial y Consumo pasa a denominarse Secretaría General de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial; las direcciones generales de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, y de Cuidados y Atención Sociosanitaria pasan a denominarse Dirección General de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones; y Dirección General de Consumo.

Por otra parte, la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, pasa a denominarse Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, incorporando nuevas competencias en materia de estrategias y planificación en salud digital, que las asumen la Secretaría General de Investigación, Innovación y Salud Digital, en un plano más estratégico, y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud, en un nivel más operativo.