Sara Baras regresa a la Bienal de Sevilla tras 14 años con el estreno absoluto de 'Infinita'

Archivo - La bailaora Sara Baras posa en un entrevista para Europa Press en el Hotel Qerencia. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla ha arrancado este viernes con el estreno absoluto de 'Infinita', el nuevo espectáculo de Sara Baras, que marca el regreso de la artista al festival sevillano después de 14 años de ausencia y abre la programación del Teatro de la Maestranza.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que se trata, sin duda, de uno de los espectáculos "más deseados y esperados" de esta edición, protagonizado por una de las grandes embajadoras del flamenco. "Estamos ante una noche para la memoria, en la que Sevilla vuelve a recibir a Sara Baras y en la que la Bienal demuestra, una vez más, que el flamenco tiene en nuestra ciudad su gran epicentro internacional", ha manifestado el primer edil.

El alcalde ha recordado además que el Ayuntamiento de Sevilla ya presentó esta XXIV edición de la Bienal junto a Sara Baras en Nueva York, el pasado mes de marzo, en el City Center, "llevando el nombre de Sevilla y de la Bienal al corazón cultural de una de las grandes capitales del mundo".

Para eSanz, el regreso de la bailaora al festival y este estreno absoluto reflejan "la capacidad de la Bienal para reunir en Sevilla a las grandes figuras del flamenco y, al mismo tiempo, ofrecer propuestas nuevas, arriesgadas y de máxima calidad".

'Infinita' nace, en palabras de Sara Baras, de "una identidad, una herencia, el paso del tiempo y una tierra que da y enseña". "Ocho miradas de mujer, ocho mujeres que observan y un mismo pulso que encarna Andalucía y late al compás del flamenco", ha explicado la bailaora, quien ha señalado que se trata de "un espectáculo que no pretende explicar ni aleccionar, sino compartir y disfrutar de una esencia y un legado que se transmiten y permanecen".

"La propuesta brota del silencio que escucha, de la voz que no grita, del respeto y del viaje, para ofrecer una mirada abierta al mundo", ha destacado Baras, quien ha resumido el espíritu de la obra con una frase: "Infinita no describe; sueña".

Por último, el primer edil ha felicitado a todos los profesionales que hacen posible esta XXIV Bienal por el "excelente" comienzo de una edición que, tras el Pregón Cantado y el espectáculo inaugural celebrado el pasado jueves en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, afronta su programación con "una de sus grandes noches".

"La Bienal ha comenzado con éxito y este viernes Sevilla vuelve a demostrar que es la capital mundial del flamenco", ha destacado Sanz, quien ha asegurado que "el regreso de Sara Baras después de 14 años, con un estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza, es la mejor manera de continuar este gran encuentro con el arte jondo".