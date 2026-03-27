Semana Santa de Sevilla 2026: adelanto horario en la Madrugada en el inicio de la carrera oficial

Archivo - Palio de la Virgen de las Angustias de la hermandad de Los Gitanos, en foto de archivo - Hermandad de Los Gitanos - Archivo

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Madrugada sigue sin experimentar cambios en el orden de paso de las seis hermandades que componen la nómina, pero este año se ha aprobado un cambio horario importante en cuanto al inicio de la carrera oficial y la venia que pedirá el Silencio en el palquillo de la Campana se efectuará a la una de la madrugada, 15 minutos antes de lo habitual.

Por lo demás, la hermandad del Gran Poder discurrirá por la Plaza del Triunfo por la acera del Alcázar; La Macarena recupera en la ida la calle Correduría y de vuelta a su basílica pasará por Escoberos, Muro y Resolana, mientras que la Esperanza de Triana tomará en su regreso a la capilla de los Marineros por Victoria y Rodrigo de Triana.

De este modo, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción adelanta su salida 15 minutos para hacerlo a la una menos cuarto de la madrugada, y la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso hará lo propio 25 minutos, para hacerlo a las 00,35 horasm y adelanta su entrada 15 minutos, para realizarla a las 7,45 horas.

La hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación retrasa su salida 5 minutos, haciéndola a las 04,05 horas y retrasa su entrada 10 minutos, efectuándola a las 08,10 horas.

La cofradía del Cristo de la Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza adelanta su salida 16 minutos para hacerlo a las 01,19 horas y su entrada también un cuarto de hora, realizándola a las 13,45 horas.

Por último, la hermandad sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada modifica su recorrido de ida desde Javier Lasso de la Vega a Aponte, Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque de la Victoria.

ITINERARIOS DE LA NÓMINA DE LA JORNADA

La hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de la Concepción pondrá su cruz de guía bajo el dintel de San Antonio Abad a las 0,45 horas y tan solo 15 minutos más tarde pedirá la venia, por escrito, en el palquillo de la Campana, tras recorrer unos pocos metros de la calle Alfonso XII y alcanzar la Plaza del Duque. La vuelta la realizará por Alemanes, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador, Cuna, Orfil, Daoiz, Amor de Dios, Jesús del Gran Poder, Duque (lado oeste) y Alfonso XII. La estación de penitencia concluirá en torno a las 6,05 horas.

La segunda en pasar por la Campana es la del Gran Poder, que iniciará su camino a la seo hispalense a las 0,35 horas. Accederá a la carrera oficial por Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder. La venia está fijada a las 1,39 horas, y el recorrido de vuelta será mucho más largo, dado que no toma por Alemanes sino que cogerá, como viene siendo habitual, por el Arco del Psotigo, Arfe, Adriano, Santas Patronas, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera Cruz, Baños, Cardenal Spínola y Plaza de San Lorenzo.

Desde la Basílica de la Macarena llegará la cofradía de Jesús de la Sentencia y la Virgen de la Esperanza, que abrirá las puertas del templo a medianoche. Recorrerán en su camino hacia la Catedral resolana, Feria, Correduría, Alameda, Trajano y Duque. Llegará a la Campana a las 2,50 horas. A la vuelta tomará por Alemanes, Francos, Cuesta del Rosario, Odreros, Plaza del Cristo de Burgos, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Feria, Parras, Escoberos, Don Fadrique y Arco. El palio está previsto que entre a las 13,30 horas.

De la Magdalena saldrá el Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación. Las puertas de la parroquia se abrirán a las 4,05 horas. A la ida discurrirán por San Pablo, Murillo, Plaza de la Magdalena y O'Donnell. Pedirán la venia 33 minutos más tarde. Una vez que crucen la Puerta de Palos de la Catedral seguirán su camino de vuelta por la Plaza del Triunfo (lado de la Catedral), Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza y San Pablo.

Desde Triana llegará la cofradía del Cristo de la Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, que forma a sus nazarenos desde cinco puntos diferentes a su Capilla de los Marineros de la calle Pureza. Comenzará su estación de peintencia a las 1,19 horas y a las 5,06 horas pedirían la venia si no hubiera retraso en la jornada. Hacia la Catedral recorrerán la Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, Zaragoza, Madrid, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez y O'Donnell. A la vuelta, por Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Altozano, San Jacinto, Victoria, Rodrigo de Triana, Plazuela de Santa Ana, Párroco Don Eugenio y Pureza, con entrada prevista del palio a las 13,45 horas.

Por último, desde la Puerta Osario llegarán los nazarenos de capa blanca y antifaz de terciopelo morado que acompañan a Nuestro Padre Jesús de la Salud y la Virgen de las Angustias Coronada, con salida fijada del santuario a las 2,30 horas. En su recorrido de ida transitarán por Valle, Matahacas, Plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, plaza de la Encarnación , Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús de Gran Poder, y plaza del Duque. La venia está prevista a las 6,32 horas. De vuelta a su templo irán por Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Ponce de León, Escuelas Pías, Pinto, Valle y Plaza Señor de la Salud.