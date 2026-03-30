Semana Santa Sevilla 2026: Horarios e itinerarios de las hermandades del Lunes Santo

Archivo - Hermandad de Santa Marta. - MANUEL AGÜERA - HDAD SANTA MARTA - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lunes Santo de este 2026 deparará cambios en los itinerarios de tres hermandades de la nómina de la jornada: El Cautivo de San Pablo, La Redención y San Gonzalo, que en todos los casos están relacionados con los recorridos de vuelta a sus respectivos templos.

ITINERARIOS COMPLETOS

El Polígono San Pablo (Parroquia de San Ignacio de Loyola)

Salida del templo: 11,15 horas.

Venia en Campana: 16,25 horas.

Entrada del paso: 1,35 horas.

Itinerario: calle Señora del Rosario, avda. de Pedro Romero, Doctor Laffón Soto, avda. de la Soleá, Sinaí, Hernando del Pulgar, Luis Montoto, Puerta de Carmona, calle San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, calle Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Villegas, Álvarez Quintero, Entrecárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Granada, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza de San Pedro, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, plaza Ponce de León, Padre Jerónimo de Córdoba, Puñonrostro, Valle, Mateos, María Auxiliadora, José Laguillo, Pérez Hervás, Venecia, Antonio Filpo Rojas, Samaniego, puente sobre la vía del tren, avda. de Kansas City, avda. El Greco, avda. de la Soleá, Doctor Laffón Soto, avda. de Pedro Romero y calle Señora del Rosario.

La Redención (Iglesia de Santiago)

Salida del templo: 14,45 horas.

Venia en Campana: 16,59 horas.

Entrada del paso: 23,15 horas.

Itinerario: plaza de Jesús de la Redención, Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes, Santiago y plaza de Jesús de la Redención.

Santa Genoveva (Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva)

Salida del templo: 12,25 horas.

Venia en Campana: 17,46 horas.

Entrada del paso: 2,20 horas.

Itinerario: Romero de Torres, Almirante Topete, calle Nuestra Señora de las Mercedes, Felipe II, Diego de la Barrera, Porvenir, Río de la Plata, Brasil, parque de María Luisa (glorieta de Covadonga, avda. de Covadonga y avda. de Isabel la Católica [calzada este]), glorieta San Diego, Palos de la Frontera, avda. de Roma, plaza Puerta de Jerez, avda. de La Constitución, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot, Barcelona, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, plaza Puerta de Jerez, San Fernando, cancela principal del Rectorado, lonja de la Universidad, cancela puerta antigua Facultad de Derecho, avda. El Cid, glorieta San Diego, parque de María Luisa (avda. de Isabel la Católica [calzada este], avda. de Covadonga, glorieta de Covadonga y avda. de Don Pelayo), Felipe II, Bogotá, Pedro Salinas, avda. Ramón Carande, Pedro Salinas, Coullaut Valera, avda. de Los Teatinos y Romero de Torres.

Santa Marta (Parroquia de San Andrés)

Salida del templo: 18,10 horas.

Venia en Campana: 18,47 horas.

Entrada del paso: 22,20 horas.

Itinerario: calle San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz y calle San Andrés.

San Gonzalo (Parroquia de San Gonzalo)

Salida del templo: 15,00 horas.

Venia en Campana: 19,19 horas.

Entrada del paso: 3,00 horas.

Itinerario: plaza de San Gonzalo, Bienvenido Puelles Oliver, Dolores León, avda. de Coria, San Jacinto, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Santo Tomás, Santander, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, puente de Isabel II, plaza del Altozano, San Jacinto, avda. de Coria, calle Nuestra Señora de la Salud y plaza de San Gonzalo.

Vera-Cruz (Capilla del Dulce Nombre de Jesús)

Salida del templo: 19,35 horas.

Venia en Campana: 20,35 horas.

Entrada del paso: 1,00 horas.

Itinerario: calle Jesús de la Vera-Cruz, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, plaza de La Concordia, plaza del Duque de la Victoria (lado este) CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, plaza de La Concordia, plaza de la Gavidia, Baños y calle Jesús de la Vera-Cruz.

Las Penas (Parroquia de San Vicente)

Salida del templo: 20,00 horas.

Venia en Campana: 21,06 horas.

Entrada del paso: 1,55 horas.

Itinerario: Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Sagasta, Jovellanos, Tetuán, Velázquez, ÓDonnell, Campana, plaza del Duque de la Victoria, Alfonso XII, Santa Vicenta María, Virgen de los Buenos Libros y Cardenal Cisneros.

Las Aguas (Capilla de Nuestra Señora del Rosario)

Salida del templo: 18,15 horas.

Venia en Campana: 21,38 horas.

Entrada del paso: 1,20 horas.

Itinerario: Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo y Dos de Mayo.

El Museo (Capilla del Museo)

Salida del templo: 20,40 horas.

Venia en Campana: 22,09 horas.

Entrada del paso: 3,15 horas.

Itinerario: plaza del Museo (la rodea completamente), Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal y plaza del Museo (lado oeste).