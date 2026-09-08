Setenta familias de Sevilla reciben las llaves de otra promoción de viviendas protegidas en el barrio de Palmas Altas

Foto de familia con algunos de los propietarios de las viviendas protegidas del Residencial Puerta Carmona, en regimen de alquiler, que se han levantado en el barrio sevillano de Palmas Altas, tras el simbólico acto de entrega de llaves - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Detrás de cada una de estas llaves hay una historia, un esfuerzo, una ilusión y un proyecto de vida que hoy comienza una nueva etapa". Así lo ha destacado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto simbólico de entrega de 70 viviendas protegidas del Residencia Puerta de Carmona, en el barrio de Palmas Altas, celebrado en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes.

"Para este Ayuntamiento es también un día importante porque cada vez que entregamos una vivienda protegida estamos haciendo realidad una de nuestras principales prioridades: facilitar que los sevillanos puedan acceder a una vivienda digna y asequible y puedan desarrollar su proyecto de vida en Sevilla", ha añadido el regidor, que ha estado acompañado por la viceconsejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Natalia Márquez, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Con el simólico acto de la entrega de llaves, se eleva a 345 las viviendas asequibles estrenadas en este barrio desde junio, tras las 137 de Puerta Jerez y las 138 de Puerta Real, destaca la Junta de Andalucía en una nota de prensa. Esta actuación ha supuesto un coste total de 13,6 millones de euros y se suma a las promociones de viviendas asequibles que están transformando Palmas Altas, una de las principales zonas de crecimiento residencial de Sevilla.

Se trata de 70 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, de dos, tres y cuatro dormitorios. La promoción incorpora también 70 plazas de garaje y 15 trasteros, además de piscina y espacios de uso comunitario, así como soluciones de eficiencia energética y sostenibilidad que permiten reducir el consumo y mejorar las condiciones de vida de sus residentes.

"Cuando este Gobierno municipal presentó su plan de actuaciones en materia de vivienda, nos comprometimos con los sevillanos a impulsar 1.403 viviendas protegidas. Hoy ese compromiso se ha convertido en 2.202 viviendas, todas ellas en alguna fase de promoción. No solo hemos cumplido nuestra palabra. La hemos superado ampliamente. Y hoy damos un paso más", ha abundado el alcalde al respecto.

Sanz ha remarcado el hecho de que "detrás de cada uno de esas promociones hay personas y familias que pueden mirar al futuro con un poco más de tranquilidad: ese es el verdadero sentido de nuestra política de vivienda".

Por último, el alcalde ha agradecido el trabajo de todos los profesionales de la empresa pública de la vivienda de Sevilla (Emvisesa), de los técnicos municipales, de las empresas que han participado en esta promoción y de todas las administraciones "que hacen posible que estos proyectos lleguen a buen término".

De su lado, Natalia Márquez ha destacado que "una entrega de llaves es siempre un momento especial porque detrás de cada vivienda hay una familia que comienza una nueva etapa". La viceconsejera ha felicitado a quienes hoy entraban por primera vez en su nuevo hogar y ha señalado que "a partir de hoy cada una de estas viviendas empieza a tener su propia historia".

La viceconsejera de Vivienda ha incidido en que el acceso a una vivienda asequible es una de las principales preocupaciones de muchas familias y jóvenes, y ha defendido la necesidad de seguir aumentando la oferta. "Necesitamos más viviendas protegidas y necesitamos que los proyectos avancen y lleguen a quienes los están esperando. Ese es el camino en el que estamos trabajando junto a los ayuntamientos", ha señalado.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha valorado en cuanto a la financiación de estas viviendas, la aportación estatal de 6,1 millones de euros entre programas como los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)-Fondos Next Generation de la Unión Europea o el Plan 20.000. "De hecho, Sevilla es la segunda ciudad de España que más fondos del plan de recuperación ha recibido con casi 45 millones de euros destinados a vivienda", ha afirmado Toscano.

Ante decenas de personas que han recibido las llaves de las viviendas y una planta de ficus, el subdelegado del Gobierno ha lamentado que, para acceder a vivienda asequible, se mencione a la suerte en lugar de considerar que es un derecho.

"El objetivo que tenemos las administraciones es que no sea una cuestión de azar o de buena o mala suerte, sino que seamos capaces de crear las condiciones necesarias para que la vivienda sea el pilar desde el que construir los nuevos proyectos vitales", ha indicado Toscano.