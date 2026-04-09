Sevilla acoge en abril funciones de teatro, danza, música y circo de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Archivo - Espectáculo de la Red Andaluza de Teatros Públicos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha anunciado la programación de una veintena de funciones en la provincia de Sevilla, todo ello en colaboración con los municipios de Arahal, Salteras, Valencina de la Concepción, Utrera, La Rinconada, Lebrija, Gines, Morón de la Frontera y Osuna. En total, ofrecerá 21 funciones de teatro, danza, música y circo hasta el 30 de abril. De las funciones previstas, diez se integran en el programa Abecedaria, destinado específicamente a público escolar.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, al tiempo que ha apostillado que la programación de Abecedaria dará inicio este jueves con 'El Círculo' de Truca Circus, un espectáculo de circo contemporáneo que combina distintas disciplinas con un lenguaje visual accesible.

Continuará el 13 de abril en Utrera con 'La Cristalización de la Danza', de Vanesa Aibar, una conferencia bailada en torno a la influencia de la ciencia en el arte. El ciclo proseguirá los días 14, 15 y 16 de abril en La Rinconada, Arahal y Lebrija respectivamente con 'El Mágico Planeta de los Instrumentos Insólitos', de Fetén Fetén, una producción musical basada en la experimentación sonora con instrumentos no convencionales. Finalmente, el 22 de abril en Utrera se representará 'Xpectro', de Zen del Sur - Contemporary Arts, espectáculo multidisciplinar que combina circo, danza y tecnología.

En cuanto a las propuestas dirigidas a público general, la primera cita será mañana, el 10 de abril, en Salteras con la danza contemporánea de La Decadensia, que ofrecerá una función de 'Las propietarias' en el Teatro Municipal. El 12 de abril, Valencina de la Concepción acogerá el concierto 'Gata Brass Band', mientras que en Utrera se representará 'Homo Faber', de Danza y Psicología, pieza de danza contemporánea. El 17 de abril se concentrarán varias propuestas, con 'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz, en Valencina de la Concepción, y 'El crimen del palodú', de Sofía Aguilar Producciones de Arte y Producciones Circulares, en Gines.

La programación continuará el 18 de abril en Lebrija con 'El diario del asesino de la regañá', de la misma compañía, propuesta teatral de carácter contemporáneo. El 25 de abril, Gines acogerá 'Yesterday', de Manolo Carambolas, espectáculo de circo. El 28 de abril en Lebrija se representará 'Herederas', de La Decadensia, pieza de danza, y el 29 de abril en Arahal 'Alma', de Cía LaMonta, propuesta escénica contemporánea.

El mes concluirá el 30 de abril con varias funciones: 'Recuerdos olvidados', de María Moguer y Raúl Durán Compañía de Danza, en Lebrija; el concierto 'Flamenco Jazz Sketches', de Philip Adie y Luis Salto Dúo, en Morón de la Frontera; y 'Conversiones', de Joana Jiménez, en Osuna.