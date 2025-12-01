'Sevilla Activa' reclama una planificación territorial coordinada para ampliar la vivienda accesible

Coloquio especializado en vivienda en el Cortijo de Cuarto. Forma parte la empresa pública de vivienda de la Diputación de Sevilla, 'Sevilla Activa'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de vivienda de la Diputación de Sevilla, 'Sevilla Activa', ha subrayado en un un coloquio especializado en el Cortijo de Cuarto celebrado el pasado viernes "la necesidad de que la Administración actúe con criterios de cohesión territorial y planificación pública". Además, ha aborado los "retos del acceso a la vivienda".

En este sentido, según una nota emitida por la institución provincial, la gerente de la entidad, Pilar Pérez, ha destacado que la vivienda "se ha convertido en una infraestructura esencial para el bienestar y el desarrollo de la ciudadanía" y ha defendido que, cuando deja de ser accesible para la mayoría, "la Administración debe actuar con un enfoque diferente, entendiendo la vivienda como un elemento estructural del territorio".

Pérez ha alertado asimismo de que los desplazamientos poblacionales entre Sevilla capital, el área metropolitana y las segundas y terceras coronas requieren planificación pública, ya que "la provincia debe avanzar con cohesión" y los municipios necesitan crecer "de manera equilibrada, con vivienda digna y profesionalizada".

La gerente ha enmarcado también que en "numerosos municipios" el mercado privado ha desaparecido, lo quem asegura, hace necesario que la Diputación y Sevilla Activa actúen para garantizar el acceso residencial: "hay localidades donde el promotor privado ya no opera y debemos ofrecer soluciones para garantizar vivienda a quienes la necesitan".

Durante el encuentro, representantes del sector público, privado y social coincidieron en que la situación actual del mercado responde a causas estructurales acumuladas durante más de una década. El presidente de Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de Andalucía y España (AVS), José María López Cerezo, ha enmarcado que tras la crisis de 2008 la construcción de vivienda en España cayó "de 380.000 a apenas 45.000 unidades anuales", un descenso que "explica buena parte de la escasez actual".

Desde el ámbito privado, Rosa Villaseca (Grupo ABU) ha señalado que la escasez de suelo y el incremento de los costes de materiales y mano de obra "afectan directamente al precio final", mientras que Irene Giménez, directora en Sevilla de Savills España, apuntó las dificultades de los jóvenes para afrontar el 20 por ciento de entrada en la compra de vivienda libre, pese al desbloqueo reciente de suelo en la ciudad.

El tercer sector aportó una visión social marcada por el aumento de la exclusión residencial. El presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Francisco José Sánchez, ha subrayado que "más de 4.500 personas viven sin hogar en Andalucía", indicando que la vivienda "es protección y estabilidad". Por su parte, la directora del estudio Laboratorio de Urbanismo, Susana García Bujalance, explicó que el crecimiento demográfico y la concentración territorial han acelerado la presión residencial: "somos más población y nos concentramos en menos lugares".

Entre las propuestas debatidas figuraron el impulso de la vivienda protegida, la agilización administrativa, la creación de más suelo disponible y estrategias de estabilización del mercado a medio y largo plazo.

En este contexto, Pérez ha reafirmado el compromiso de Sevilla Activa con soluciones adaptadas a la realidad provincial y orientadas a la cohesión territorial: "nuestro propósito es que cada municipio disponga de oportunidades reales de vivienda y que la vivienda vuelva a ser un espacio seguro y estable para la ciudadanía".