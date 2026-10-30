Sevilla aprueba la instalación pantallas acústicas en la A-4 en Palmas Altas e invierte 300.000 euros en sus polígonos

Archivo - Imagen de archivo de obras en la A-8057 - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el proyecto para la instalación de pantallas acústicas perimetrales en la autovía A-4 a la altura del barrio de Palmas Altas Sur, así como una nueva inversión de más de 300.000 euros destinada a mejorar la señalización e identidad corporativa de los parques empresariales de la ciudad.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, las pantallas abarcarán más de un kilómetro de trazado de la A-4, entre los puntos kilométricos 545 y 547, y cuentan con el visto bueno de la Demarcación de Carreteras del Estado.

De esta manera, las obras se ejecutarán dentro del marco de urbanización previsto por la promotora Metrovacesa, mientras que la conservación y el mantenimiento posterior correrán a cargo del Consistorio hispalense.

En este sentido, Sanz ha señalado que "los vecinos de Palmas Altas vienen demandando una serie de servicios que todavía no hay en el barrio, que llegan poco a poco", por lo que la medida busca atenuar el impacto del tráfico de la autovía. Esta actuación se ha sumado a la puesta en servicio del acceso norte hacia la Avenida de las Razas y a la próxima apertura del acceso sur para conectar con el barrio de Bellavista.

MEJORA LA IDENTIDAD DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

Asimismo, la Junta de Gobierno ha autorizado una inversión de más de 300.000 euros para renovar y mejorar la identidad corporativa, la visibilidad y la señalización viaria e identificativa de polígonos industriales como La Negrilla, Store, Parsi, Parque Torneo Empresarial, Carretera Amarilla y El Pica.

Al hilo, el primer edil ha subrayado que los parques empresariales constituyen "motores económicos, polos de desarrollo, creación de empleo y generación de riqueza" para la capital.

Igualmente, ha puesto en valor el balance del actual Ejecutivo municipal, "que suma 7,3 millones de euros invertidos en los polígonos hispalenses, frente a los 700.000 euros invertidos por el anterior Gobierno municipal.