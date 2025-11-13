Sevilla celebra el primer congreso de abogacía de la ciudad con el papel social de la profesión en el foco

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Artillería de Sevilla ha acogido este jueves el acto inaugural del I Congreso de la Abogacía de Sevilla, un encuentro que reúne durante dos jornadas a casi 400 profesionales del ámbito jurídico, académico y judicial en torno a los grandes desafíos de la profesión.

Según una nota de prensa remitida por la organización, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el encargado de inaugurar el evento. Al acto ha asistido el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), Federico Fernández Rodríguez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.

Por su parte, Sanz ha destacado la importancia del Congreso y ha indicado que con este acto la ciudad "vuelve a demostrar su vocación de capital jurídica y su compromiso con la excelencia en todos los ámbitos". Asimismo, ha felicitado al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla por una cita "imprescindible para los juristas sevillanos y españoles". Ha destacado iniciativas como el Curso Profesional de Acceso a la Abogacía y Procura, que calificó como "un referente en nuestra ciudad por su programa formativo incomparable".

En esta línea, Óscar Fernández León, ha reseñado que "la abogacía se ejerce en libertad y con independencia, pero no en soledad". Ha añadido que "si con el Congreso nace más unión, más reflexión, más formación, más compromiso y más Sevilla en la abogacía, habrá merecido la pena".

Por su parte, Fernández Rodríguez, ha indicado que "la abogacía necesita estar preparada para un mundo cambiante". Mientras que Lorenzo del Río ha querido reconocer el papel "esencial" dentro del sistema judicial. "Los abogados, conocéis muy bien la realidad de los juzgados, sus necesidades. La excelencia de los abogados es garantía de una mejor defensa para los ciudadanos, pero también para la Administración de Justicia", ha indicado.

En esta línea, Nieto ha destacado el nivel de los ponentes para "abordar la implantación del nuevo modelo de tribunal de instancia", una "reforma impuesta por el Ministerio que la Junta afronta con un gran esfuerzo técnico y económico". Además, ha subrayado el diálogo permanente con la abogacía andaluza a través de la Comisión Mixta Junta-Cadeca, que ha permitido, a su juicio, mejorar las retribuciones del Turno de Oficio, tras años congeladas, e impulsar proyectos como la mediación y su colaboración para hacer realidad la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Por último, González ha pedido "una reforma urgente del sistema de pensiones y la pasarela al RETA para los mutualistas". Ha indicado que esta cuestión es "prioritaria" en la agenda del Consejo General, que ha vuelto a trasladarla esta misma semana al grupo socialista en el Congreso de los Diputados.