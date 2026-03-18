El Ifapa presenta los datos de investigación del algodón, con las "importantes pérdidas" por la plaga Earias insulana

Jornadas en Lebrija del Ifapa para informar sobre los datos de la Red Andaluza Experimentación Agraria (RAEA) en relación con el algodón. - JUNTA DE ANDALUCIA

LEBRIJA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha celebrado este miércoles en Lebrija (Sevilla) una jornada para dar a conocer al sector los resultados en algodón de la Red Andaluza Experimentación Agraria (RAEA) de cultivos herbáceos extensivos. Este evento, al que ha asistido un centenar de profesionales entre técnicos, productores y representantes de empresas, ha sido inaugurado por el alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, y el coordinador de Actividades IDF del Ifapa, Raúl Cortés.

En concreto, la RAEA tiene como objetivo poner en conocimiento de técnicos y agricultores los avances que se producen en el ámbito de los cultivos extensivos con el fin de modernizar y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Para ello, esta jornada de transferencia del conocimiento celebrada en las instalaciones de la Comunidad de Regantes del Sector B-XII ha contado con cuatro ponencias técnicas de expertos y una mesa redonda, ha explicado la Junta en una nota.

El director técnico de la Cooperativa La Campila de Lebrija, Manuel Fuentes, ha hecho ante los presentes un análisis de la campaña 2024 del algodón, mientras que José Manuel Durán, técnico del Laboratorio de Control Oficial Agroalimentario y Agroganadero de Sevilla, ha abordado el estado de la plaga Earias insulana, una patología que ha causado importantes pérdidas en los cultivos de algodón durante las pasadas cosechas.

Por su parte, el técnico especialista del Ifapa José Luis Fernández ha analizado durante la jornada el trabajo de la Red Andaluza Experimentación Agraria en algodón en las últimas campañas, mientras que el ingeniero agrónomo Juan Carlos Gutiérrez ha dado a conocer el estudio del comportamiento del algodón por localidad y año.

La actividad también ha acogido una mesa redonda moderada por el coordinador de la RAEA, el técnico especialista del Ifapa Alejandro Castilla, que ha facilitado el diálogo entre los diversos agentes para abordar los principales problemas en el cultivo del algodón. Con esta jornada de transferencia del conocimiento, que ha contado con la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla y el patrocinio de COALSA, el Ifapa busca impulsar la modernización del sector haciendo llegar a productores y técnicos el conocimiento de carácter finalista que incorpora el instituto en sus proyectos de investigación y experimentación.

El Ifapa, instituto público de investigación adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, pretende con sus proyectos de experimentación generar conocimiento para mejorar la producción del sector agrícola en nuestra comunidad, impulsando así su rentabilidad y sostenibilidad. Para ello, la Red Andaluza de Experimentación Agraria, un proyecto de transferencia del conocimiento coordinado cofinanciado con fondos europeos Feder, se divide en dos grandes líneas de actuación.

Por un lado, se están abordando las técnicas de cultivo para mejorar el conocimiento en el manejo con prácticas más sostenibles. Por otro, se evalúan y caracterizan las variedades de cultivo que se lanzan al mercado para darlas a conocer al sector y que así los agricultores pueden tener más elementos de decisión para elegir sembrar una u otra variedad.

Paralelamente, en el ámbito del cultivo del algodón el Ifapa también ha puesto en marcha ensayos sobre la Earias insulana, sobre la eficacia de diferentes productos defoliantes, para la mejora del conocimiento del cultivo en ecológico o para dar respuesta a diferentes tipos de cosecha, unos trabajos que tienen como objetivo mejorar las metodologías y procedimientos y dar respuesta a los principales problemas de los productores andaluces.