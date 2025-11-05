Sevilla contará con una nueva conexión directa con el aeropuerto de Londres Hearthrow

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y el consejero de Turismo, Arturo Bernal, anuncian una nueva conexión entre Sevilla y Londres en el marco de la World Travel Market en Londres. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha celebrado el anuncio realizado este miércoles por la aerolínea Vueling, junto a la Junta de Andalucía, de la puesta en marcha de una nueva conexión aérea directa entre Sevilla y el aeropuerto de Londres Heathrow. Está previsto que entre en funcionamiento para marzo o abril de 2026, con frecuencia diaria. El anuncio ha tenido lugar en el marco de la World Travel Market que se celebra en Londres.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que se trata de un "salto cualitativo en la conectividad internacional de Sevilla". Ha subrayado que Heathrow ocupa actualmente el primer lugar como el aeropuerto más conectado del mundo, según el ranking OAG Megahubs 2025, además de ser el aeropuerto más grande y concurrido de Europa, con 83,9 millones de pasajeros en 2024 y el principal hub del Reino Unido.

En esta línea, Moreno ha reseñado que esta nueva conexión va a "facilitar la llegada" de viajeros de diversas partes del mundo. Asimismo ha indicado que el mercado británico aporta más de 162.000 viajeros anuales, una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados. "Con esta nueva conexión directa, esperamos consolidar y aumentar estas cifras en los próximos años", ha señalado.

Por su parte, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha confirmado que los aeropuertos andaluces han registrado 5,8 millones de pasajeros, un incremento del 5,2% respecto al verano anterior. Esta cifra se traduce en 39.838 vuelos, lo que supone 1.924 vuelos más que el mismo período del pasado año, un 5,1% más. Además, esperan cerrar el 2025 superando lo 124.600 vuelos, lo que supondría un aumento del 6,3% respecto a 2024.

Para el consejero, "Andalucía está demostrando que sí puede competir en volumen, pero también en valor, calidad y sostenibilidad". Lo ha destacado tras anunciar que nuestra comunidad ha superado por primera vez el medio millón de empleados en la industria turística

Por otro lado, la delegada ha destacado el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, Vueling y Junta de Andalucía en la promoción internacional de la ciudad, y ha asegurado que continuaran trabajando para "seguir ampliando nuestra red de conexiones y mantener el crecimiento sostenido del turismo internacional".