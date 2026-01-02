Sevilla se convierte en "escenario de magia, aventura y tecnología" en el tramo final de Navidad

Archivo - Iluminación de Navidad en la Avenida de la Constitución. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha destacado la programación de ocio previstas para estas fiestas navideñas, en las que la ciudad se convierte en "escenario de magia, aventura y tecnología". En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha afirmado que entre sus objetivos está hacer de Sevilla "un referente" en este ámbito, "combinando innovación, patrimonio y experiencias para todos los públicos que impulsan el tejido cultural y creativo".

En lo que respecta a Navigalia, 'Misión regalo', aún quedas días para ver su proyección sobre el Guadalquivir, previa inscripción en la página web habilitada al respecto. Los espectadores disfrutan en el muelle de la Sal de un espectáculo de 18 minutos de duración y cinco pases al día, con un aforo por sesión de 1.900 personas.

Fibes acoge por su parte 'La historia interminable, el musical', una "ambiciosa superproducción" basada en la célebre novela de Michael Ende. Con criaturas animatrónicas como Fújur, Artax o el Comerrocas, el espectáculo marca un hito en el teatro español por su innovación técnica y visual, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Además ya están a la venta las entradas de 'El Rey se muere'. Un rey autoritario, aferrado al poder y condenado a morir en hora y media, protagoniza esta poderosa alegoría sobre la decadencia humana y el colapso de una sociedad que se niega a escuchar las señales de la naturaleza. Un drama apocalíptico, en la nave de la fundición de la antigua fábrica de Artillería, que cuestiona el lugar del hombre en el mundo y su responsabilidad en su propia destrucción.

El Alcázar de Sevilla acoge, además, la exposición temporal 'Sorolla en el Alcázar', una muestra que recorre el vínculo del pintor con los jardines y espacios del monumento. Bajo la dirección de Ana Jáuregui y fruto de la colaboración entre el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja, esta cita cultural se presenta como uno de los grandes hitos del año en la ciudad.