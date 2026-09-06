Sevilla eleva a 12,5 millones el contrato de talleres socioculturales en los distritos para 2027-2029

Archivo - Imagen de recurso de un niño en un taller municipal. Archivo. - AYTO.DE TOMARES - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado por 12,25 millones de euros el contrato para la planificación e impartición de los talleres socioculturales organizados por los Distritos Municipales durante los cursos 2027/2028 y 2028/2029, con un plazo de ejecución de 22 meses, desde el 1 de septiembre de 2027 hasta el 30 de junio de 2029.

Cabe mencionar que esto supone un incremento respecto al anterior contrato correspondiente a la planificación e impartición de los talleres socioculturales organizados por los Distritos Municipales para los cursos 2023-2024 y 2024-2025, que contó con un valor estimado de 11,14 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2025.

Según el documento de pliegos correspondiente al proyecto, consultado por Europa Press, por distritos Bellavista-La Palmera contará con un contrato de 1.065.326,62 euros, Cerro-Amate 1.205.820,02 euros, el distrito Este-Alcosa-Torreblanca 1.400.000 euros, la Macarena 1.626.577,78 euros y Nervión 963.636,36 euros.

Por su parte, el distrito Norte recibirá 1.181.818,18 euros, Los Remedios 568.296,42 euros, San Pablo-Santa Justa 1.239.047,4 euros y el distrito sur 1.238.183,28 euros, mientras que Triana, por último, contemplará 975.125,46 euros.