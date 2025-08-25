Sevilla homenajea a Juanita Reina en el centenario de su nacimiento con un programa de actividades culturales

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en el centenario del nacimiento de Juanita Reina. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Cultura, ha declarado que pondrá en marcha próximamente el programa de actividades con el que la ciudad rendirá homenaje a Juanita Reina en el centenario de su nacimiento, ocurrido el 25 de agosto de 1925 en la calle Parras, en el barrio de la Macarena.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el calendario conmemorativo incluye una exposición en la casa municipal en octubre, un concierto homenaje en la Sala Turina con "destacados" intérpretes de la copla y la colaboración de las peñas de copla de la ciudad en otras actividades, además de iniciativas que se anunciarán en las próximas semanas.

En este contexto, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha señalado que Juanita Reina "representa como pocas artistas la fuerza de la copla, la elegancia de la interpretación y la profunda conexión entre arte y ciudad, y fue, sin duda, una de las mejores embajadoras de Sevilla, llevando su acento y su arte a todos los rincones del mundo".

Asimismo, ha subrayado que "con este centenario, Sevilla reconoce a una mujer que llevó el nombre de esta tierra más allá de sus fronteras y que sigue siendo un símbolo de identidad colectiva".

LA VIDA DE JUANITA REINA

El Ayuntamiento ha recordado que, desde muy joven, Juanita Reina mostró un talento "extraordinario" para el canto. Con 13 años debutó en el Teatro Cervantes y, pocos años después, protagonizaba películas como 'La blanca paloma' (1942) y 'Canelita en rama' (1943). Su trayectoria en el cine también incluyó títulos como 'Lola la Piconera' (1946) y 'La Lola se va a los puertos' (1947), que "la consolidaron como mito del folclore español".

Sin embargo, "fue en los escenarios donde alcanzó su máxima plenitud", han manifestado. En ellos interpretó canciones de los maestros Quintero, León y Quiroga, con títulos como 'Francisco Alegre', 'Capote de grana y oro', 'Dolores la Golondrina' o 'Callejuela sin salida'.

La artista, vinculada a Sevilla y a la Hermandad de la Macarena, de la que fue camarera de honor, "encarnó una manera de entender la copla como expresión de la memoria popular andaluza", ha subrayado el Consistorio. En 1964 contrajo matrimonio con el bailarín Federico Casado, 'Caracolillo', con quien compartió vida y escenarios.

En 1992 participó en el espectáculo 'Azabache', uno de los "hitos culturales" de la Exposición Universal de Sevilla, junto a figuras como Rocío Jurado, Nati Mistral, Imperio Argentina y María Vidal. Aquel montaje fue un acontecimiento artístico que reivindicó la copla y la canción española como parte "esencial" del patrimonio musical y que "continúa en la memoria de muchos sevillanos como un hito único".

Fallecida en 1999, la ciudad le dedicó una glorieta en el Parque de María Luisa como símbolo de gratitud y memoria, y en la actualidad, cien años después de su nacimiento, "se sigue reconociendo en Juanita Reina una artista irrepetible, que convirtió la copla en una forma de sentir y de vivir", ha subrayado la delegada Angie Moreno.