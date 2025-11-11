Sevilla muestra en Madrid su modelo de turismo inclusivo en la Conferencia de Negocios y Turismo LGTBIQ+

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha participado este martes en Gnetwork360, una nueva edición, la número 23, de la Conferencia de Negocios y Turismo LGTBIQ+ que se está celebrando los días 11 y 12 de noviembre en Madrid.

En este sentido, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que con el Pride de Sevilla 2025 "hemos construido un Orgullo plural, descentralizado y de calidad, con programación en todos los distritos, sin olvidar escenarios emblemáticos como la Plaza de España y la Alameda de Hércules, donde se han dado cita artistas internacionales, como Chanel, Melody, Camela o Eleni Foureira", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En opinón del concejal, los datos "hablan por sí mismos": 80.000 asistentes a lo largo de todo el 'Mes de la Diversidad' en exposiciones, mesas redondas, rutas culturales, actividades deportivas, "una gran visibilidad institucional y la colaboración activa de empresas, y de más de 60 entidades sociales y culturales".

"La ocupación hotelera alcanzó cifras récord, la hostelería y el comercio local se dinamizaron, y el turismo LGBTIQ+ aportó un valor añadido a la imagen de la ciudad como destino moderno, seguro y abierto". Pero más allá de los números, "el verdadero éxito está en la emoción compartida. En las calles llenas de color, en las familias que se suman a los actos, en las personas mayores que vuelven a sentirse visibles, en la juventud que encuentra referentes y espacios seguros para expresarse: eso también es construir ciudad", ha abundado García.

El lema de esta edición, 'Tos por igual', diseñado por Superbritánico, "resume a la perfección el espíritu sevillano: alegría, respeto, orgullo y sentido de comunidad. Porque en Sevilla, la diversidad no se tolera: se celebra, se protege y se defiende", ha finalizado el capitular".