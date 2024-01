Sevilla ofrecerá un "discurso propio" desde su stand de Fitur: "No dejará indiferente a nadie"

La agenda contempla 200 encuentros profesionales y un vídeo promocional de SFDK que aúna tradición y vanguardia



SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acudirá la próxima semana a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, que se inaugura el miércoles 24, con importantes novedades, entre ellas, el hecho de contar con un stand propio. "Eso no quiere decir que la ciudad no vaya a tener presencia y su sitio en el stand de Andalucía y que no pueda compartir con la Diputación".

Así lo ha asegurado el alcalde, José Luis Sanz, durante el acto de presentación de la agenda de la ciudad en Fitur, celebrado en la antigua fábrica de Artillería, donde ha estado acompañado por miembros de su equipo de gobierno y del sector, como los presidentes de la asociación de empresas turísticas, de hoteles y del Puerto de Sevilla, entre otros.

"La Diputación y la provincia son un complemento perfecto para esta gran capital. Pero consideramos, como hemos dicho siempre, que Sevilla tiene un discurso propio para vender que requiere, por tanto, una agenda propia para trabajar y que, por tanto, necesita un espacio propio en Fitur", ha subrayado el regidor.

El stand estará situado entre el pabellón 7 y el pabellón 9 "que no va a dejar indiferente a nadie, que va a vender nuestras señas más identitarias: una ciudad en la que convive tradición y modernidad en perfecta armonía, y con uno de los conjuntos históricos más importantes de Europa".

Al respecto, el grupo internacional SFDK, "que abandera desde hace tres décadas el movimiento rap", protagoniza un vídeo "que mezcla tradición, vanguardia y costumbrismo, y que presenta escenas del día a día de la ciudad". "Nuestro gran patrimonio material lo conocemos ya, nuestro gran patrimonio inmaterial es el que también tenemos que hacer un esfuerzo por vender", ha apostillado Sanz.

En este sentido, la agenda de la ciudad contempla más de 200 reuniones con profesionales donde "se definirán planes de promoción internacional, la firma de convenios, como el de la confederación española de agencias de viaje, y reuniones que van a continuar con la senda de la sostenibilidad y el turismo inteligente"; ello, sin olvidar encuentros con "muchas compañías aéreas: no renunciamos a esas conexiones nes directas que Sevilla tanto necesita".

VERANO Y GASTRONOMÍA

El Gobierno local también pondrá en marcha la campaña 'Passing for Summer' (el verano en la ciudad de Sevilla), con la que "pretendemos acabar con esa excepcional estacionalidad que presenta el turismo, afortunadamente cada vez menor".

"La gastronomía, otro de los grandes pilares de esta ciudad, tendrá un papel muy importante en la promoción en Fitur en ese stand propio. Una oferta gastronómica de calidad en Sevilla, pero no solo en establecimientos de reconocido prestigio, sino en bares y restaurantes recónditos de la ciudad", ha abundado Sanz.

FITUR WOMAN

Además, bajo el lema 'Impulsando la inclusión en el turismo', se busca impulsar este liderazgo femenino y promover una verdadera inclusión e igualdad de las mujeres en la industria turística. "Queremos seguir siendo la capital mundial del turismo inteligente" y a través del programa 'Charing Smart' "vamos a seguir trabajando en ese ámbito, donde Sevilla tiene todavía mucho que decir".

Por último, Sanz se ha referido a los profesionales que integran el sector turístico, al tiempo que ha reconocido que Sevilla "tiene todavía mucho recorrido y mucho margen por delante". El turismo supone en nuestra ciudad el 18% del PIB: "Es la principal industria". Según el Instituto Nacional de Estadística, la capital andaluza ha tenido un 20% más de visitantes en el último año, "aunque aún no están cerrados los datos completos de 2023, que suponemos que van a ser espectaculares para la ciudad".

"Somos un enclave único en el sur de Europa. Estamos conectados con 19 mercados internacionales, con más de 70 aeropuertos", ha añadido el regidor sevillano.