Sevilla presenta en Tenerife la nueva conexión aérea directa con Canarias operada por Binter

La delegada municipal de Turismo de Sevilla, Angie Moreno, y el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, en el centro, en la presentación de la ruta área con Canarias, en un céntrico hotel de Tenerife. - AYTO.DE SEVILLA

TENERIFE 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado este martes en Tenerife la nueva conexión aérea directa que unirá la capital andaluza con las islas, gracias a las cinco frecuencias semanales que Binter operará tanto con Las Palmas de Gran Canaria como con Tenerife Norte. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha encabezado el acto, acompañada, entre otros por el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, y por el director general de City Sightseeing, Isaac Flores.

En un desayuno informativo, Moreno ha destacado que esta nueva operativa confirma que Sevilla es una "apuesta segura", al tiempo que ha señalado que las aerolíneas que ya tienen rutas con la ciudad "han visto cómo la demanda crece y las rutas se consolidan". En esta línea, ha recordado que el total de plazas ofertadas entre Sevilla y Canarias para esta temporada asciende a 478.514 asientos, un 14,1% más que el año anterior, "un dato que demuestra la fortaleza del mercado y la confianza del sector aéreo en Sevilla".

Asimismo, la delegada de Turismo y Cultura, en una reunión en la que han participado representantes de los sectores hoteleros y hosteleros canarios, ha subrayado la importancia estratégica del turismo de esta región para la ciudad, que ocupa ya la octava posición nacional en llegadas a Sevilla. No en vano, entre enero y septiembre de este año, el número de pasajeros entre ambos destinos ha crecido más de un 20%, una cifra que, según Moreno, "refleja una demanda sólida y un enorme margen para seguir creciendo juntos".

Durante la presentación, Angie Moreno ha resaltado, además, el buen momento turístico que vive Sevilla: "Hemos superado los 2,7 millones de viajeros alojados entre enero y septiembre y alcanzado 6,2 millones de pernoctaciones, con incrementos del 2%. A ello se suma un hito histórico en nuestro aeropuerto, que en octubre superó por primera vez los 900.000 pasajeros mensuales". Para la edil, estos datos colocan a Sevilla "entre los destinos urbanos más dinámicos y atractivos del país".

La edil ha agradecido públicamente a Binter "su firme apuesta por Sevilla y por facilitar conexiones de calidad con las Islas Canarias", así como a City Sightseeing "por su permanente compromiso con la promoción turística de la ciudad". Moreno ha asegurado por último que esta nueva etapa "acerca más que nunca a Sevilla y Canarias, dos territorios con una relación histórica y un futuro lleno de oportunidades compartida".

De su lado, el director de Marketing de la aerolínea, Miguel Ángel Suárez, ha resaltado la conexión interinsular como "un valor diferencial de la compañía", de modo que desde la Península, puedes volar a La Palma o La Gomera porque está incluido en el precio, "ya que las tarifas están fijadas según origen y destino, y en menos media hora puedes estar cogiendo un vuelo hacia esas islas desde Tenerife o Gran Canaria, olvidándote, además, de la maleta".

Al respecto, tal como ha añadido el responsable comercial de Binter, que este lunes inauguraba las conexiones entre Sevilla, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, el 30% de las ventas tienen un destino "que no es ningunas de las dos islas capitalinas".