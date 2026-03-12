Sevilla registró 22 agresiones a médicos en 2025, la mayoría amenazas y coacciones en la Atención Primaria

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Sevilla ha presentado este jueves los datos del número de agresiones a médicos que ascienden a 22 casos en la provincia de Sevilla durante el pasado 2025, y que han sido denunciados en la sede colegial.

Según ha indicado el organismo en una nota, la mayoría de estas Cconductas violentas se producen en Atención Primaria (67% de los casos). Asimismo, el tipo de agresión que predomina son las amenazas y coacciones (75%) seguido de los insultos (40%), y las lesiones (16%).

Los principales motivos de la agresión son las "discrepancias con la atención médica", como puede ser no recetar la medicación o no dar la baja solicitada, seguido por "el tiempo de espera en ser atendido".

El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Alfonso Carmona Martínez, ha destacado la necesidad de "reconocer y apoyar a los profesionales del sistema sanitario público y privado de Sevilla y Andalucía, procurando la protección y el respeto que le son debido en el ejercicio de las funciones y responsabilidades, con el fin de conseguir una adecuada convivencia para promover la mejor asistencia sanitaria".

Asimismo, la entidad ha informado que dispone de un grupo de trabajo especializado en agresiones a personal sanitario, "el cual hace un seguimiento continuo y de control de la persona agredida y le orienta sobre los pasos que debe seguir para denunciar el caso".

En esta línea, el Real Colegio de Médicos "continúa elaborando un plan de medidas concretas entre las que destacan el apoyo psicológico a la persona agredida".

La coordinadora del grupo de Agresiones del Colegio de Médicos de Sevilla, la doctora María Dolores Rincón, ha asegurado que "lo peor de una agresión es la post agresión, es decir, los días siguientes que crean miedo, ansiedad y desmotivación".