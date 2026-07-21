Sevilla rememora el origen del Puente de Triana con el rótulo cerámico 'Escalerilla de Tagua'

El delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, en el descubrimiento del rótulo de cerámica 'Escalerilla de Tagua' - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, ha inaugurado el rótulo cerámico con la denominación 'Escalerilla de Tagua', instalado en la escalera que conecta el Puente de Triana con la calle Betis. Esta escalerilla fue construida en el siglo XIX por el contratista Baldomero Tagua Coronil para unir la vía con el tablero del puente, y desde entonces quedó bautizada popularmente con el apellido de su autor.

Durante el acto, en el que han paricipado los descendientes del recordado contratista, Alés ha destacado que cada azulejo que se colaca en las calles de Sevilla es un "ejercicio de memoria histórica" que permite a los sevillanos "conocer el pasado y la historia de la ciudad", informa el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, el delegado ha subrayado que Triana es un barrio "con una identidad y una historia propias que merecen ser preservadas y contadas a las nuevas generaciones", y este tipo de iniciativas contribuyen "precisamente a eso". Según recoge la memoria histórica del barrio, antes de la construcción de esta escalerilla, el acceso al puente se realizaba mediante una rampa por la que subían caballerías y carros.

El de 'Escalerilla de Tagua' se trata del segundo azulejo colocado en el barrio de Triana, tras el de 'Antigua Cava de los Gitanos', en la calle Pagés del Corro.

En paralelo a este rótulo y siguiendo en la misma línea estética, el Consistorio, en colaboración con la Asociación Amigos de la Cerámica Niculoso Pisano, continúa con el proyecto de recuperación del antiguo callejero de Sevilla.

Estos azulejos recuperados corresponden a denominaciones que figuran en el histórico callejero de Olavide de 1771, documento que recoge el nombre original de las calles sevillanas ubicadas en el centro histórico de la ciudad y que sirve de referencia para este trabajo de recuperación patrimonial.

Con la 'Escalerilla de Tagua' son ya 23 los azulejos cerámicos inaugurados por el Consistorio desde julio de 2024 con la leyenda 'Antigua calle de', sumándose a los de Mar, Bayona, Tiendas, Callejón de los Pobres, Sardinas, Tundidores, Cantarranas, La Mosca, Corral del Agua, del Burro, Gradas, Pescado, Aceite, Cava de los Gitanos, Tintores, Venera, San Acacio, Real, Arquillo de Atocha, Vinatería, calle del Ángel y Toqueros.