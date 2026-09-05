Sevilla rotula este martes una calle dedicada al fundador de la hermandad de Los Gitanos junto a su iglesia

Archivo - La Virgen de las Angustias de Los Gitanos recibe una petalada en las inmediaciones de su templo en la mañana del Viernes Santo, en foto de archivo - MANU SOCARRÁS-HDAD. LOS GITANOS - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo este martes, 8 de septiembre, un acto de inauguración oficial y rotulación de una nueva vía urbana que llevará el nombre de Sebastián Miguel de Varas y Miranda, gran impulsor del origen asociativo y de las raíces de la hermandad de Jesús de la Salud y la Virgen de las Angustias Coronada (Los Gitanos).

La calle que recibirá esta denominación se localiza justo en las inmediaciones del santuario y la casa hermandad de la corporación de la Madrugada del Viernes Santo, concretamente, a los pies de la histórica muralla que separa las dependencias de la cofradía de los Jardines del Valle, y muy cerca, por ende, de la Plaza Señor de la Salud, como informa la hermandad.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebrado en noviembre de 2025 aprobó esa iniciativa con el apoyo mayoritario de las formaciones que integran la corporación --en esa misma sesión, convocada con carácter ordinario, se daba también luz verde a una nueva denominación para el nomenclátor de la ciudad: catedrático Enrique Valdivieso--.

La concejal y responsable del Distrito Casco antiguo, Amidea Navarro, señalaba al respecto que la petición de dedicar una vía al fundador de la hermandad se hizo "en reconocimiento a su valentía, espíritu de concordia y en su lucha a favor de la inclusión del pueblo gitano en la sociedad de Sevilla".

"Fue una persona generosa que comprendía que los conflictos se arreglan con inclusión y espíritu pacificador, sin confrontación, sino como pilares con la educación; de ahí su legado", remarcaba entonces la edil, quien remarcaba que a final del siglo XVIII, un grupo de gitanos encabezados por él se organizaron para crear una cofradía y redactaron sus reglas.

De este modo, la hermandad fue "una vía para expresar su identidad y su fe en una época muy difícil para ellos, ya que eran perseguidos". "Gracias a él, la hermandad forma parte muy activa de la ciudad y aporta fe, dignidad y unión; y, sobre todo, algo muy importante: ayudando siempre a los más necesitados, en sus bolsas de caridad, formando también parte del economato del Casco antiguo, del Banco de alimentos, amén de programas socioculturales del Polígono Sur", añadía la concejal.