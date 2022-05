Sevilla "tendrá que adaptar sus Estatutos" para la elección del rector "por sufragio" por la que apuesta la LOSU

Archivo - Imagen de archivo de una sesión de Claustro en la Universidad de Sevilla. - US - Archivo

SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) presentado esta semana por el ministro de Universidades, Joan Subirats, deja por escrito cuál será, en caso de aprobarse la Ley, el sistema de elección de rector en las universidades españolas: "Elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria".

Así se recoge en el artículo 48 del texto consultado por Europa Press, cuya redacción afecta al actual sistema de elección de rector en la Universidad de Sevilla (US), que, según aclaran fuentes del Ministerio a preguntas de Europa Press, "tendrá que hacer la elección por sufragio" por lo que, remarcan, "tendrán que adaptar sus Estatutos" para recoger el procedimiento del sufragio. Además, el borrador señala que la duración de los mandatos será de "seis años improrrogables y no renovables".

La US es la única institución académica del país en la que se mantiene el sistema de elección por el Claustro universitario, órgano de máxima representación en el que participan todos los sectores de la comunidad universitaria, desde estudiantes a profesores y personal de administración. Son los miembros de este órgano los que eligen al rector. En el sufragio universal ponderado, todos los miembros de la Universidad votan al rector, aunque dependiendo del sector al que pertenecen su voto está ponderado. En la US, hay más de 70.000 personas. Actualmente, votan al rector los 300 miembros que componen el Claustro.

Según el borrador de la Ley, "los Estatutos fijarán el procedimiento para la elección y establecerán los porcentajes y procedimiento de ponderación de cada sector velando por incentivar la participación de todos los estamentos y asegurando que, en todo caso, la representatividad del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente a la universidad no sea inferior al 51%".

La última vez que el Claustro de la US se pronunció sobre el modelo de elección de rector fue en noviembre de 2021 y era aún ministro Manuel Castell, impulsor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. En aquel Claustro, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, logró sacar adelante una declaración en la que se pedía que el anteproyecto de la LOSU "no reduzca ni condicione" el grado de autonomía de las universidades y que "permita a los claustros decidir en sus nuevos Estatutos cuál es el modelo de elección del rector".

La declaración subrayaba que "el Claustro considera que deben ser las universidades las que decidan, en un marco legal flexible y asegurando la participación de la comunidad universitaria, tanto el tamaño y la composición de sus órganos colegiados de representación y gobierno, como la forma o sistema de elección de los órganos unipersonales de gobierno".

El borrador presentado por Subirats deja claro ahora que el sistema deberá ser el de "elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria", lo que llevará a la US a tener que adaptar sus Estatutos para incorporarlo cuando la Ley entre en vigor, y si lo hace en estos términos. El ministro ha anunciado que prevé llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros "en las próximas semanas" para que pueda ser aprobada en esta legislatura.