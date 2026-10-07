El sevillano Bernardo Parrilla, finalista del VI Premio SGAE de Jazz Tete Montoliu. - FUNDACIÓN SGAE

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE ha anunciado las cuatro composiciones finalistas del sexto Concurso SGAE para obras de jazz Tete Montoliu 2026. Concretamente son: Quimera de Bernardo Parrilla, Javier (AKA Bad Seat Ass) de Miguel López, Grace de Javier Moreno, y Haunters of the wood de Luis Verde. Seleccionadas entre un total de 56 partituras recibidas, se interpretarán en directo los días 4 y 5 de noviembre en el Teatro Central de Sevilla a las 18,30 horas, en el marco de Jazz en Noviembre, programación especializada en el género con más de 25 años de historia, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Según ha anunciado la Fundación SGAE en una nota, las entradas ya están a la venta en taquilla y en la web de Teatro Central a un precio de ocho euros. Las propuestas competirán por cuatro premios, valorados en 11.700 euros en total, que convierten este concurso en "uno de los más destacados dedicados a la composición jazzística a nivel nacional, repartidos en los dos días de la final".

Quimera del sevillano Bernardo Parrilla será la primera obra interpretada, una pieza que, a caballo entre la clásica y el jazz, invita a recorrer el viaje de una estrella, desde su creación hasta su eco final. A continuación, a través de un solo de jazz de vanguardia para trombón, saxo alto, batería y contrabajo, Javier Moreno evocará la despedida de un ser querido en Grace. Un canto de desgarro y desahogo que culmina con el desorden y el cambio que la ausencia provoca.

Al día siguiente, Luis Verde presentará una obra asimétrica, abierta a la improvisación que busca el equilibrio entre identidad formal y libertad interpretativa, conectando el jazz contemporáneo con la tradición moderna en Haunters of the wood. Despedirá la final Miguel López, que homenajea a un amigo que apela a su espíritu viajero, inquieto y creativo en Javier (AKA Bad Seat Ass). Para ello, el madrileño se sirve del ritmo de tanguillos a 6/8 y tres tonos que se organizan según la misma simetría de los Coltrane changes.

De este modo, cada uno de los artistas interpretará la obra presentada a concurso y otras piezas de su repertorio. Tras las dos actuaciones de cada día, y como parte del ciclo Jazz en Noviembre, actuarán Julián Sánchez Quintet con Los sonidos de Miles Davis el día 4, y New York Flamenco Reunion con Sara Sánchez, una aventura que comenzó hace 25 años de la mano de Marc Miralta el jueves 5.

Estas dos formaciones actuarán de padrinos de los artistas que compiten por el galardón, representantes de la nueva generación del jazz español. Precisamente, el propio Sánchez conquistó la última edición de este certamen.

ACERCA DEL PREMIO SGAE TETE MONTOLIU

La Fundación SGAE creó en 1999 la Bienal SGAE de Jazz Tete Montoliu, una serie de actividades y premios relacionados con el género jazz y sus autores que pretendían mantener viva la figura del pianista catalán. La entidad recuperó en 2021 una de estas actividades, su concurso de composición de obras de jazz, honrando, bajo el mismo nombre, la memoria de una de las figuras más fundamentales del jazz en España.

Entre las obras ganadoras de este concurso en ediciones anteriores se encuentran: The return of the Chromo Sapiens del saxofonista brasileño Felipe Weisz Salles (2001), Paradiso del batería catalán Xavi Maureta (2003), Iboga del pianista argentino Federico Lechner (2005), A Lyle del pianista y baterista cubano Ruy Adrián López-Nussa (2021) y Sin tempero del andaluz Julián Sánchez (2024).