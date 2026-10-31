El sevillano cofrade con vínculos en Chiclana (Cádiz), entre los fallecidos por el accidente de Urda

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- Eusebio García del Castillo - Europa Press

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de la Soledad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha trasladado su pésame por el fallecimiento de David Benítez, una de las víctimas mortales identificadas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles 28 de octubre. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

El ingeniero de 38 años, nacido en Huelva y residente en Sevilla, con fuertes vínculos cofrades con Chiclana, figura entre los fallecidos de este fatal suceso. Tras varios días de búsqueda, la familia ha confirmado su muerte a la Hermandad de la Soledad de dicha localidad gaditana, a la que pertenecía y donde ejercía como costalero. Según ha indicado el periódico ABC, Benítez viajaba en el asiento 13B del vagón 8 del AVE que impactó contra un tren Iryo.

En un comunicado, la cofradía ha lamentado la pérdida del sevillano y trasladado sus condolencias a sus familiares y allegados. "Desde nuestra Hermandad queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos en estos momentos de inmenso dolor y uniéndonos a su sufrimiento y a sus oraciones", han expresado.

"David formaba parte de nuestra familia soleana. Hoy sentimos profundamente su pérdida y pedimos a Nuestra Señora de la Soledad que lo acoja bajo su manto y lo presente ante su Hijo. Descansa en paz, David. Que el Señor del Santo Entierro te conceda el descanso eterno y que Nuestra Madre de la Soledad sea siempre consuelo para quienes hoy lloran tu ausencia", ha comunicado la Hermandad.