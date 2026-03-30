Sindicato de controladores aéreos de Sevilla advierte de huelga en la Feria de Abril y Copa del Rey: "No hay más opción"

Archivo - Avión en Sevilla en imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha anunciado que prevé una huelga de trabajadores en fechas coincidentes con la final de la Copa del Rey en Sevilla o la Feria de Abril, esto es mediados o finales de este casi iniciado mes de abril, en respuesta a una "drástica" reducción de personal en los últimos años y a la "inasumible" carga de trabajo que, pese a haber sufrido un aumento "exponencial" en los últimos años, no ha estado acompañada

"Esos son los próximos dos grandes eventos que se prevén en Sevilla estos días y, desgraciadamente, creemos que coincidirán con la fecha prevista de la huelga porque, aunque nosotros no queremos llevarla a cabo, no nos están dejando otra opción. No queremos un aumento de salario ni nada parecido, simplemente más trabajadores para poder beneficiar, precisamente, la gestión", ha expresado el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, en declaraciones a Europa Press.

Según ha detallado Gómez Junquera, desde el año 2021, momento en el que Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) comenzó a gestionar la torre de control del Aeropuerto de Sevilla, se ha reducido "drásticamente" el número de controladores aéreos operativos, de 16 a 11, concretamente, dado que en los últimos días se habría habilitado un nuevo profesional.

"La realidad es que el personal ha ido reduciéndose pero, desde estas fechas que hablamos, la carga de trabajo ha aumentado exponencialmente, estimamos que en un 15 %", ha aseverado el responsable.

A juicio del mismo, las consecuencias trascienden la queja de los trabajadores, dado que esta "falta" de personal repercute no solo en aquellos que desarrollan las labores de control, que "asumen" además una "reducción de los descansos" para sobrellevar la "elevada carga", sino también en la seguridad y gestión del tráfico aéreo.

"Lo que pedimos, simplemente, es más personal. No queremos mejoras económicas ni nada al respecto. Queremos más profesionales para, simplemente, poder beneficiar la gestión", ha añadido.

De hecho, según Gómez Junquera, los trabajadores temen que esta "falta" de personal se vea sorprendida por un incremento del tráfico aéreo este próximo verano, del 9 o 10 por ciento aproximadamente. "Si aumenta la carga y, además, hay menos personal para gestionarla, el trabajo es muchísimo mayor, claramente", ha incidido.

Sobre la postura de la referida empresa, el portavoz asegura que ha propuesto "ampliar" la duración de los turnos de trabajo de los trabajadores para gestionar, precisamente, este incremento. Es más, según el mismo, esta propuesta ha llegado sin una reunión entre ambos colectivos para discutir los términos del acuerdo. "Se limitan a contestar que creen que las plantillas están bien dimensionadas y que cumplen con el convenio, cuando el problema no está ahí", expresa.

Por el momento, el sindicato valora fechas para la disposición de la huelga y espera alcanzar un acuerdo previo para evitar un movimiento que podría perjudicar el traslado a la capital andaluza en estas señaladas fechas.