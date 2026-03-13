El Sindicato Médico Andaluz lamenta amenazas a los profesionales sanitarios de El Ronquillo

Archivo - Imagen de recurso de la UPF. - UPF - Archivo

EL RONQUILLO (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico de Sevilla ha lamentado un "episodio de violencia" registrado este jueves en el consultorio de El Ronquillo (Sevilla), donde "la actitud agresiva y amenazante de un individuo puso en riesgo la seguridad de profesionales, pacientes y acompañantes".

Según ha indicado la entidad en una nota, los hechos empezaron a las 13,30 horas, cuando un individuo "accedió al centro vociferando y presentando una herida en la cabeza que, según manifestó, se había producido tras recibir un botellazo en un bar. En ese momento, las dos consultas del consultorio, medicina y enfermería, se encontraban ocupadas, al igual que la sala de espera".

El personal de enfermería "atendió al herido" y tras las curas pertinentes, "exigió de forma inmediata la emisión de un parte de lesiones". "El enfermero le explicó que dicho documento debía realizarlo la médica del centro una vez finalizara la atención del paciente que se encontraba en consulta en ese momento. Lejos de aceptar esta indicación, el individuo comenzó a amenazar al personal y a golpear, gritando que el parte se le tenía que hacer de inmediato y advirtiendo de que, en caso contrario, la iba a liar", ha asegurado.

El sindicato ha indicado que "se dio aviso al 112 para solicitar la presencia de la Guardia Civil o de las fuerzas y cuerpos de seguridad". En paralelo, el consultorio "recibió una llamada urgente alertando de un caso de pérdida de conocimiento en la vía pública. La médica, única facultativa del centro, se vio obligada a salir de inmediato con los maletines de urgencias para atender esta emergencia, quedando en el interior del consultorio los pacientes que aún permanecían en la sala de espera".

"Fue en ese momento cuando el agresor intensificó aún más su actitud violenta, profiriendo amenazas y golpes, y dificultando gravemente la salida urgente del equipo sanitario", ha destacado la entidad.

"ESTUVO A PUNTO DE IMPEDIR UNA ATENCIÓN DE URGENCIA"

El Sindicato Médico de Sevilla ha señalado que a la llegada de la persona inconsciente "la violencia del agresor estuvo a punto de impedir incluso esa atención médica de urgencia".

"Tras una primera evaluación, la facultativa determinó que la paciente debía ser trasladada al Hospital Universitario Virgen Macarena, llegando incluso a solicitar al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias la posibilidad de movilizar un helicóptero dada la gravedad del caso. Mientras tanto, el agresor continuó amenazando de forma creciente a todos los presentes", ha señalado.

La entidad ha indicado que "se vieron obligados a cerrar la puerta de entrada para proteger a profesionales, pacientes y acompañantes" los cuales "permanecieron en el interior mientras el individuo seguía golpeando y gritando amenazas desde el exterior".

"Finalmente, no fue hasta alrededor de las 15,00 horas cuando el equipo pudo salir en ambulancia desde El Ronquillo para realizar un intercambio asistencial con un equipo de emergencias a la altura de Guillena", ha concluido el relato.

El Sindicato Médico de Sevilla ha lamentado que durante una hora y media "se mantuvo esta gravísima situación sin que llegara al centro ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, pese al aviso realizado, lo que generó una situación de extrema vulnerabilidad para todos los presentes".

Asimismo, han señalado que los profesionales del consultorio "han tenido que ser atendidos por personal de guardia de otro centro de salud al presentar un importante cuadro de ansiedad derivado de los hechos vividos".

Desde el sindicato, a través del delegado de la zona, se ha procedido a informar a los profesionales sobre el protocolo de agresiones, reforzando la necesidad de solicitar valoración médica y parte de lesiones, cumplimentar la Hoja de Notificación de Agresiones y el Cuestionario de Agresiones en el Trabajo (CATI) ante el SAS, "así como interponer la correspondiente denuncia, tanto a título individual como por parte de la propia Administración sanitaria, por los graves perjuicios ocasionados a la ciudadanía".

"Este tipo de episodios no solo constituyen una agresión intolerable contra los profesionales sanitarios, sino que además comprometen gravemente la asistencia a la población. Lo sucedido en El Ronquillo demuestra que trabajar bajo amenazas, coacciones y una presión extrema puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes, como ha ocurrido en una jornada en la que una urgencia vital tuvo que ser atendida en un contexto de enorme inseguridad", ha subrayado.