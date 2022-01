Sindicatos valoran la bajada del paro en Sevilla pero avisan del aumento de la brecha de género durante la pandemia

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han celebrado este jueves el descenso del paro en la provincia de Sevilla, según los datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA), si bien avisan del aumento de la brecha de género que se está produciendo durante la pandemia de coronavirus y señalan que la evolución positiva de estas cifras "solo puede consolidarse mejorando la estabilidad y la calidad del empleo".

En este sentido, el secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha subrayado, en una nota de prensa, que "los buenos datos de recuperación del empleo no han llegado aún a las mujeres, que siguen con peores cifras que antes del coronavirus".

Según los datos de la EPA, el paro ha bajado durante 2021 en 19.600 personas en la provincia de Sevilla, mientras que el número de personas activas ha crecido en 38.700 personas en los últimos 12 meses. Estas "buenas cifras" se traducen en que, a finales del pasado año, Sevilla contaba con 7.500 personas en paro menos que al cierre de 2019, el último dato de la EPA antes de la pandemia.

"A pesar de estas buenas cifras a nivel general, el empleo que se ha recuperado ha sido principalmente masculino. En diciembre de 2019, las mujeres eran el 49,6% del total de personas en paro de la provincia de Sevilla y ahora, tras dos años, representan al 56,6% del total", ha afirmado Torres. "Esto significa que actualmente hay 15.900 hombres sevillanos en paro menos que en diciembre de 2019 y 9.400 mujeres en paro más que entonces".

El dirigente de CCOO ha asegurado, además, que "leyendo la letra pequeña, nos damos cuenta de que la pandemia ha pasado en el empleo una enorme factura a las mujeres, que han sido las más afectadas". En este sentido, "no podremos decir que la recuperación del empleo es total hasta que no llegue a las mujeres y aún, dos años después, no hemos alcanzado ese hito".

Asimismo, Torres ha pedido continuar en la senda de la recuperación de derechos para los trabajadores, algo que, a su juicio, pasa por dos temas principales: la aprobación del acuerdo de reforma laboral alcanzado en el Diálogo Social y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022.

En este punto coincide con la opinión de UGT Sevilla, que considera "imprescindible" la aprobación del citado acuerdo para la reforma laboral: "Es el momento de apostar decididamente por el Empleo Estable".

Según su secretario general, Juan Bautista Ginés, "aunque los datos hablan de recuperación, tenemos que seguir hablando de parcialidad y temporalidad". En Sevilla, el paro ha bajado más que en el resto de Andalucía, "sin embargo, tenemos una tasa de empleo 5,8 puntos superior a la nacional y el empleo que se crea no es estable".

"Desde UGT insistimos en la necesidad de dotar de recursos a la inspección de trabajo para que pueda desarrollar su labor y en la puesta en marcha de manera urgente de políticas activas de empleo para reducir el desempleo de larga duración; en definitiva, es el momento de una apuesta decidida por el empleo estable", ha concluido el secretario general de UGT Sevilla.

La ocupación trimestral ha aumentado en todos los sectores, siendo especialmente positiva en agricultura donde se ha incrementado un 53,9%. En el de industria ha subido un 7,65%, en la construcción un 3% y en servicios, un 2,60%. De este modo, la población en situación de desempleo en la provincia se sitúa en 216.100 personas, añade UGT en la nota de prensa.