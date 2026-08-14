Sofocado el incendio declarado de una vivienda familiar del barrio Santa Cruz de Sevilla sin que haya heridos

Archivo - Bomberos trabajan en extinguir un incendio enel centro de Sevilla. Imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una vivienda en la calle Guzmán el Bueno del Barrio de Santa Cruz, ha sido sofocado en la mañana de este viernes, 14 de agosto, sin que hayan resultado heridos ninguno de sus tres integrantes.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, la familia que habita la casa ha resultado ilesa, aunque un menor ha requerido trabajo hospitalario.

Asimismo, han asegurado que la estructura del edificio, situado en el número once de esta "estrecha calle", no ha resultado comprometido por las llamas y no ha sido necesaria la intervención de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) para ofrecer alojamiento o asistencia a los afectados.