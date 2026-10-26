La soprano italiana Cecilia Taliano gana el XXII Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla

TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La soprano italiana Cecilia Taliano Grasso se ha alzado ganadora en la XXII edición del Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, el concurso internacional de talento lírico auspiciado por la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera y el Teatro de la Maestranza.

Según ha detallado el Teatro de la Maestranza en una nota de prensa, la intérprete se ha impuesto ante los otros siete finalistas, que se midieron en el escenario del teatro sevillano la noche de este pasado domingo, coincidiendo con las celebraciones del Día Mundial de la Ópera.

En este contexto, la soprano hizo gala de versatilidad y carácter con sus interpretaciones de 'Temerari... Come scoglio', de la ópera 'Così Fan tutte', de Mozart, y 'Tu che di gel sei cinta', de Turandot, de Puccini.

Asimismo, el Segundo Premio 'Real Maestranza de Caballería', ha recaído en la soprano española Ariadna Vilardaga Gómez, mientras que la mezzosoprano coruñesa Irene Zas Martínez ha obtenido el Tercer Premio 'Nueva Voz Lírica ASAO'.

Por otro lado, la soprano Rocío Muñoz Gutiérrez, natural de Guadalajara, ha sido una de las grandes triunfadoras en las categorías de los premios especiales con tres galardones.

En contexto, los ocho cantantes llegaron a la final tras clasificarse en un proceso al que han concurrido un centenar de candidaturas de 23 países y tres continentes.

Así, el jurado, ha sido presidido por el director del Teatro, Javier Menéndez y formado por Rino Carrieri (Fondazione Paolo Grassi), Marc Busquets (festival LIFE Victoria), Jordi Tort (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla), Francisco Soriano (Festival de Ópera de Sevilla), Fernando Sans Riviere (Fundación Ópera Actual), Beatriz González Calderón (Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Junta de Andalucía), el director de orquesta PierÁngelo Pelucchi (Conservatorio Luca Marenzio de Brescia) y Christoph Meyer, durante muchos años al frente de la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf.

CERTAMEN NUEVAS VOCES CIUDAD DE SEVILLA

El primer premio 'Sevilla, Ciudad de la Ópera' ha recaído en la italiana Cecilia Taliano; el segundo premio Real Maestranza de Caballería', ha sido para la española Ariadna Vilardaga; el tercer premio 'Nueva Voz Lírica ASAO', para la también española Irene Zas Martínez.

Igualmente, en cuanto a los premios especiales, el del público ha ido para la española Rocío Muñoz; el Premio Especial Asociación Wagneriana de Madrid lo ha obtenido la hispano-venezolana Sonia Suárez; el Premio Especial Fundación Ópera Actual, la hispano-venezolana Sonia Suárez; el de la Fundación Victoria de los Ángeles ha sido para la española Ariadna Vilardaga; el Premio Especial 'Accademia del Bel Canto Rodolfo Celletti', para la española Irene Zas; el Premio Especial Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, para la italiana Cecilia Taliano; el Premio Especial de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía para la española Rocío Muñoz; el Premio Especial Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), ha ido para la española Ariadna Vilardaga (España); y el del Teatro de la Maestranza de Sevilla para Rocío Muñoz.

Sobre Cecilia Taliano, la soprano italiana se graduó con la máxima calificación en el Conservatorio 'O. Respighi' de Latina y se perfeccionó en la Accademia del Belcanto Rodolfo Celletti y en la Accademia del Teatro Comunale di Bologna.

Se ha distinguido en concursos internacionales como el del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (2025) y el Luigi Zanuccoli (2023) y entre sus papeles operísticos destacan Fiordiligi (Così fan tutte), Liù (Turandot), Susanna (Le nozze di Figaro) y Euridice en La favola di Orfeo, de Casella, en el Festival della Valle d'Itria (2026).

Como solista de concierto ha cantado la Misa en do mayor de Beethoven en la Catedral de Bolonia, la Sinfonía n.º 9 con el Colibrì Ensemble en Pescara y el Stabat Mater de Pergolesi en Roma, y ha actuado en el extranjero, por ejemplo en Voci d'Italia, en el Hong Kong City Hall (2026).