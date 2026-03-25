Varias hermandades de Sevilla irán esta Semana Santa "en fila de a tres o cuatro" ante el "récord de nazarenos"

Archivo - Nazarenos de la Hermandad del Cerro del Águila que hace estación de penitencia este Martes Santo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha mantenido una reunión este martes con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, Francisco Vélez, sobre el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional de cara a la próxima Semana Santa.

En una atención posterior con los medios, Toscano ha asegurado que debido al incremento de muchas hermandades "batiendo incluso el récord de hermanos", los cortejos irán "en fila de a tres o a cuatro" en algunas calles.

Una situación que afecta a los pasillos interiores de las procesiones utilizados como "vías de movimiento" por parte de los agentes de la Policía Nacional. Ante esta situación, Toscano ha pedido "colaboración" a las hermandades y ha señalado que "los tiempos de paso son los tiempos de paso" pese al incremento en el número de nazarenos.

Casi 2.000 agentes de la Policía Nacional van a conformar el dispositivo de seguridad para esta Semana Santa. "Entendemos que el volumen de personas que nos visitan requieren ese esfuerzo no solo en la Semana Santa, sino en el conjunto de la ciudad", ha afirmado Toscano.

En esta línea, el subdelegado ha asegurado que la actuación policial se fundamenta en "garantizar la presencia policial en aquellos puntos o en aquellos lugares que requieren una mayor tensión" y "atender cualquier incidencia en materia de seguridad ciudadana o orden público que se pueda producir en el discurrir de las hermandades".

Para cumplir estos objetivos, Toscano ha señalado que se van a desplegar equipos de primera intervención que "estarán próximos a los cortejos o incluso incrustados en el mismo". Junto a ellos, habrá agentes de apoyo.

Por otro lado, se despliegan las unidades de reacción que intervendrán en "las zonas más saturadas que pueden generar un mayor riesgo para el orden público o la seguridad ciudadana". Por último, las actividades "habituales en materia de prevención, de protección y de respuesta ante amenaza terrorista".

Asimismo, Toscano ha destacado los agentes 'Palio Cero' que "tienen una relación directa con los responsables de día, que han analizado previamente los recorridos y que tienen una capacidad decisoria ante alguna situación o alguna incidencia grave". Y el despliegue de agentes de paisano en la calle en la conocida como 'operación cirio'.

En paralelo, el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, ha subrayado la "colaboración y eficacia" de las fuerzas de seguridad.