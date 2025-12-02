El subdelegado del Gobierno sobre los datos del paro: "Sevilla confirma su mejor momento en el mercado de trabajo"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla, el socialista Francisco Toscano, atiende a los medios de comunicación. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asegurado este martes que los datos del desempleo del mes de noviembre en la provincia son la confirmación del "mejor momento en el mercado de trabajo de Sevilla".

Según los datos de empleo de noviembre facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la provincia de Sevilla ha registrado un aumento de 4.112 cotizantes en la Seguridad Social, hasta las 846.225 personas.

Para Toscano, este dato impulsa el descenso del paro en 11.033 personas paradas menos respecto al mismo mes de 2024, con lo las personas desempleadas se reducen hasta las 143.845 en la provincia. "El número de personas inscritas como demandantes de empleo desciende mes a mes, consolidando así un escenario de estabilidad", ha asegurado.

En esta línea, ha destacado el papel de la agricultura y la industria, los sectores productivos que" han mostrado un mejor comportamiento" en el último año con descensos del 13,29 % y del 8,95 % de desempleados respectivamente. Por otro lado, el paro registrado cayó en ambos sexos, especialmente en las mujeres; en todos los tramos de edad, sobre todo, en el de 25 a 44 años. La tasa de paro registrado se situó en el 14,72 % sobre la población activa, que supone 1,36 puntos inferior respecto al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, el grupo de trabajadores de entre 25 a 44 años han visto una reducción del 9,90 % en el caso de los hombres y del 8,39 % en el caso de las mujeres. En total, el paro masculino se ha reducido un 8,14 % en Sevilla respecto a noviembre de 2024 y un 6,51 % entre las mujeres.

Según la Subdelegación del Gobierno, los grandes municipios han registrado cifras cercanas a la media provincial. En Alcalá de Guadaíra, el número de demandantes se ha reducido un 7,64 % respecto a noviembre de 2024 y en Dos Hermanas, el descenso ha sido del 6,27%. En la ciudad de Sevilla, la demanda de empleo ha disminuido un 7,11% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, cuando se ha registrado un descenso de 4.041 personas en paro.