Surtruck participa en las 32ª Jornadas Técnicas de Anepma y presenta sus innovaciones en vehículos ECO-Cleaning

ROTA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Surtruck participará en las 32 Jornadas Técnicas de Anepma, que se celebrarán del 29 al 31 de octubre en la explanada del Puerto Pesquero de Rota (Cádiz). La compañía participará con un stand propio, en calidad de colaboradora de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, compartiendo este encuentro con las diferentes empresas municipales asociadas del sector.

Durante las jornadas, asistirán en representación de Surtruck el delegado comercial de la zona sur, Rafael Salvago, y el delegado de la zona centro, José Julián María, quienes presentarán las últimas soluciones de la marca en materia de eficiencia, sostenibilidad y reducción de emisiones aplicadas a los servicios urbanos.

Un aspecto destacable de esta edición es que Rota cuenta desde este verano con dos cisternas de riego ECO-Cleaning de bajo consumo de agua, carrozadas por Surtruck. Estos equipos fueron adjudicados a través de la empresa municipal Modus, mediante contrato de renting: uno a Fraikin, sobre chasis Renault D16, y otro a Transtel, sobre chasis Fuso 9C.

Ambos vehículos estarán operativos durante las jornadas, realizando labores de limpieza reales en las calles de Rota, para que los asistentes puedan observar su funcionamiento silencioso, sin emisiones contaminantes y con un consumo de agua reducido, sin perder capacidad de trabajo ni efectividad. Los diferentes tamaños de chasis ofrecen una gran versatilidad, permitiendo actuar tanto en vías amplias como en calles estrechas del casco histórico o el paseo marítimo.

Además, las jornadas incluirán actividades paralelas como pruebas de conducción eficiente y ejercicios de destreza en el manejo de vehículos, en las que se pondrá en valor la innovación tecnológica y el compromiso medioambiental de las empresas participantes.

Por su parte, el director comercial de la compañía, Antonio Venegas, ha subrayado que "para Surtruck estar presente en Anepma es una oportunidad para reforzar el compromiso con las empresas municipales y mostrar el resultado de años de trabajo en vehículos sostenibles, fiables y adaptados a las necesidades reales de las ciudades".