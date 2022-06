Surtruck presenta el lunes en Interschutz su primer vehículo contraincendios totalmente eléctrico

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Surtruck ha mandado a Hannover uno de los primeros vehículos contraincendios totalmente eléctrico que se fabrican a nivel nacional. Se trata de una autobomba denominada Eco-Fire, que es fruto del Departamento de Ingeniería y de I+D de Surtruck y ofrece las máximas prestaciones con la particularidad de ser totalmente autónoma, dado que no toma energía del vehículo.

El director Comercial de Contraincendios de Surtruck, Manuel Santana, ha resaltado que el Eco-Fire es un vehículo muy completo y sostenible, "que cumple la normativa 18/46. Aunque se puede montar en distintos chasis, hemos elegido un FUSO y agradecemos a Mercedes que nos haya prestado su apoyo para carrozar el vehículo para la Feria".

Interschutz se celebra desde el lunes al próximo sábado en Alemania y es la feria líder en seguridad, que cada cinco años muestra las últimas innovaciones en el sector. De ahí que Surtruck esté muy satisfecho por llevar a la muestra este vehículo que se acaba de terminar de fabricar.

Los vehículos contraincendios de estas características aún no están prácticamente comercializados en España, y en Europa son muy escasos. "Pero en Surtruck sabemos que esta es la tendencia: utilizar vehículos que no contaminen. Por eso no hemos parado hasta conseguir un modelo autónomo cien por cien, que no dependa del combustible", explica.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Junto al Eco-Fire, Surtruck lleva a Hannover uno de los BUL fabricados para el Consorcio de Bomberos de Cádiz y un VAT del Ayuntamiento de Jaén, algo que ha sido posible "por la generosidad de nuestros clientes, el Consorcio de Cádiz y el Ayuntamiento jiennense. Un gesto que nos permite mostrar a todo el que lo desee nuestro sistema de fabricación y la evolución que nuestros vehículos han ido experimentando", indica.

El BUL de Cádiz ha servido como referencia por sus reducidas dimensiones, muy importantes para el trabajo de extinción de incendios en los cascos urbanos estrechos de las ciudades. El Vehículo de Asistencia Técnica, más conocido como VAT, está diseñado para la participación de los agentes en los rescates. El VAT es capaz de transportar en un único vehículo a seis bomberos con su correspondiente dotación, algo que les permite iniciar su trabajo en la operación en cuanto se bajan del vehículo.

Tanto el BUL como el VAT se han convertido en los grandes aliados de la seguridad de los profesionales con las reducidas dimensiones. Y todos estos vehículos se caracterizan por las mínimas emisiones. Algo que es fruto de la línea de trabajo de Surtruck. Un esfuerzo que le ha valido la certificación Reduzco de la huella de carbono que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica, en su apuesta por la sostenibilidad. Algo que, a buen seguro, será muy valorado por los clientes en esta Feria internacional.