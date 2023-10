Talan una encina de doce metros de altura en la Plaza de Cuba de Sevilla por "grave regresión de la copa" por la sequía

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de Parques y Jardines ha talado finalmente una encina de doce metros de altura en la Plaza de Cuba, en el Distrito de Los Remedios, por "grave regresión de la copa", fruto de las temperaturas extremas de este verano y por la falta de lluvias, así como por otros factores, como el hecho de que estuviera "totalmente expuesta a la calzada" y "rodeada por servicios urbanos subterráneos".

Aunque el informe firmado por los técnicos el pasado 8 de septiembre, consultado por Europa Press, "no detectaba riesgo significativo de fallo mecánico de ramas o del árbol completo que requiera una actuación urgente de tala", finalmente, "no ha sido posible mantenerla", tal como ha reconocido la delegada responsable de Parques y Jardines, Evelia Rincón, en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en respuesta a un requerimiento de explicación por parte de la Plataforma Salva tus árboles, a la que ha aclarado que "he estado muy pendiente" de este ejemplar en concreto.

Rincón ha compartido el informe de los técnicos de Parques y Jardines en el que se explica que ya en el mes de julio de este año "se empezaron a observar síntomas de decaimiento fisiológico de varios ejemplares de la Plaza de Cuba". "Se detectó necrosis paulatina de la cobertura foliar en el arbolado de la rotonda (doce jacarandas mimosifolia) y en dos ejemplares adultos de Quercus Ilex (encinas)".

En agosto, se les aplicaron "riegos extraordinarios con periodicidad semanal". Una revisión efectuada el pasado 8 de septiembre constató "indicios de reverdecimiento en las copas de las jacarandas y la recuperación de uno de los Quercus" pero "signos no visibles" en el caso de la segunda encina, que "tiene un estado de regresión fisiológica grave con aparente mortalidad vascular definitiva".

Las temperaturas extremas de este verano, en el que se han superado todos los registros históricos, están detrás de la "desvitalización de copa y muerte de árboles maduros" en Sevilla. Esto explicaría el estado en el que se encontraba la encina ahora talada en la Plaza de Cuba, aclaraban los técnicos municipales, que, no obstante, apuntaban otros factores como el hecho de que esta encina estuviera plantada sin ningún otro ejemplar a su alrededor y el estar "totalmente expuesta a la calzada y rodeada de servicios urbanos subterráneos".