Los taxistas de Sevilla critican la falta de efectivos policiales y rechazan el uso de cinturón en vías urbanas

Archivo - Imagen recurso de taxis en el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sevillana del Taxi y la Asociación Élite Taxi Sevilla han señalado falta de policía, tanto local como nacional tras el apuñalamiento de un taxista la madrugada de este sábado, un suceso por el que han reivindicado su oposición a la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad para los profesionales en vías urbanas.

Según han detallado las asociación en sendos comunicados, la ausencia de efectivos policiales es "aún más patente durante el horario nocturno", lo que han alertado que "pone en riesgo" su labor, como en este último caso en el taxista agredido "ha podido perder la vida".

En este sentido, han afirmado que llamar a un patrullero de noche en caso de incidencia "suponen horas de espera y en muchos casos, que ni siquiera llegue a acudir", por lo que han instamos al Ayuntamiento, a que "tome cartas en el asunto", aumente la presencia policial.

Asimismo, han pedido a los taxistas y el resto de colectivos que actúen siempre "con la máxima precaución" y ante la más mínima duda eviten situaciones que puedan suponer un riesgo.

Por otro lado, han reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que mantenga a los taxistas exentos de llevar el cinturón de seguridad en zonas urbanas, algo que será obligatorio a partir del 1 de octubre.

Esta petición se ha justificado en base a la seguridad, ya que el cinturón abrochado mantiene al conductor "a merced del agresor". "En este desgraciado suceso, el compañero de no haberlo llevado puesto, se hubiera zafado del agresor mucho antes y se hubiera ahorrado muchas de las 16 puñaladas", ha aseverado.

En esta línea, la Unión Sevillana del Taxi ha defendido que trabajan solos, en un habitáculo cerrado y en contacto directo con personas desconocidas, por lo que pueden encontrarse "ante situaciones de violencia en cuestión de segundos". Por ello, han planteado la posibilidad de "establecer las excepciones que sean necesarias cuando exista un riesgo para la integridad del conductor".

A su vez, han hecho un llamamiento al Instituto del Taxi y al Ayuntamiento de Sevilla para que faciliten y agilicen al máximo la instalación de sistemas de videovigilancia en los taxis, dentro del cumplimiento de la normativa vigente. "La videovigilancia no evitará por sí sola todas las agresiones, pero puede constituir una herramienta fundamental de prevención, disuasión e identificación de los responsables cuando se produzcan", ha concluído.

En contexto, sobre las 2,00 horas de este sábado, un taxista ha recibido 16 puñaladas a su paso por la Avenida de Andalucía, a manos de un cliente que ha sido posteriormente detenido. La víctima ha conseguido conducir hasta la jefatura de Policía Local de La Ranilla, desde donde ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena.

Posteriormente, indicativos de Policía Local localizaron y detuvieron al presunto autor, que presentaba restos de sangre y opuso una fuerte resistencia. Policía Nacional se hace cargo de la investigación.