Teatro en el Castillo y la Noche de San Miguel despedirán Noctaíra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La programación cultural y de ocio de Noctaíra en Alcalá de Guadaíra entra en la recta final de su décimo aniversario esta semana con representaciones teatrales en el Castillo como antesala al broche de oro de la Noche de San Miguel.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, el próximo jueves, 10 de septiembre, el público disfrutará con 'Bohemia en Sevilla' de la Compañía Moondays y el día 11, con el teatro 'El convite de boda' de la Compañía Viernes y Punto. Ambas darán comienzo a las 21,30 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

No obstante, el cierre de la programación será el sábado 12 de septiembre con la Noche de San Miguel. Las actividades se trasladen al entorno de la iglesia del Águila y al interior del Castillo.

Por otro lado, uno de los grandes atractivos de esta edición es la iluminación especial del Castillo, que permitirá "realzar la belleza y el carácter monumental de sus distintos espacios y convertirlos en escenarios únicos para las actuaciones de la noche". Por tanto, la luz será un elemento más de la programación, creando una atmósfera especial y poniendo en valor el patrimonio histórico de Alcalá de Guadaíra desde una nueva perspectiva.

Concretamente, la programación comenzará a las 21,30 horas y ofrecerá una noche para todos los públicos en la que la música, la danza, el teatro, el flamenco y las experiencias sonoras convivirán con el patrimonio. Una propuesta que apuesta especialmente por el talento de la ciudad y por convertir sus espacios históricos en escenarios culturales abiertos a la ciudadanía.

Así lo ha explicado el delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, quien ha destacado, lo especial de esta edición de la Noche de San Miguel. "Al coincidir con el décimo aniversario de Noctaíra hemos querido celebrarlo de una manera diferente, llevando la programación a espacios tan emblemáticos como la explanada del Águila y el interior del Castillo".

En este sentido, "queremos que nuestro patrimonio sea un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y capaz de acoger cultura, música, danza, teatro y flamenco, y hacerlo además dando un protagonismo muy importante al talento de nuestra ciudad", ha destacado.

PROGRAMACIÓN NOCHE DE SAN MIGUEL

A partir de las 21,30 horas, la explanada del Águila acogerá a Lemon Shaker, con una propuesta de jazz tradicional, mientras que en el Castillo las familias podrán disfrutar de Almatwins y su espectáculo itinerante 'Magallanes.

Posteriormente, a las 22,30 horas, Grand'Allegro, recientemente reconocida con el Premio Ciudad de Alcalá, presentará 'El pájaro de fuegó'. En el Patio de la Sima se desarrollará también 'Biomá, la experiencia sonora inmersiva de Elena Córdoba, Novia Pagana, inspirada en el Parque Oromana y el río Guadaíra.

Por último, la música continuará a las 23,00 horas con Radio Sonora, con canciones de Radio Futura y Juan Perro. Además, el flamenco alcalareño tendrá igualmente un papel protagonista desde las 22,30 horas con 'Vente pal Arrabal', de la Peña Flamenca El Arrabal y La Cueva de María. Asimismo, durante toda la noche habrá visitas guiadas nocturnas al Castillo y al Santuario de Nuestra Señora del Águila.

De este modo, la Noche de San Miguel reunirá música, danza, teatro, flamenco, experiencias sonoras y patrimonio en una misma velada, reflejando el espíritu de Noctaíra durante sus diez años de trayectoria. "Conservar nuestro patrimonio no significa solamente restaurarlo, sino también abrirlo, iluminarlo, llenarlo de vida y conseguir que los alcalareños lo hagan suyo", ha concluido Rivas.