Teresa Jiménez-Becerril, "indignada" tras el permiso al exjefe de ETA Kantauri: "¿Les damos premios por dejar de matar?"

Archivo - Teresa Jiménez Becerril. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/PP - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hermana del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril, asesinado junto a su esposa por la banda terrorista ETA en Sevilla en enero de 1998, Teresa Jiménez-Becerril, ha mostrado este miércoles su "indignación" tras el "sorpresivo" permiso de salida de prisión de tres días concedido por la Audiencia Nacional al exjefe de ETA José Javier Arizcuren, más conocido como 'Kantauri'.

"Es un sentimiento de indignación, claro, no permiten que estemos tranquilos. Yo no soy una persona vengativa, pero creo que debe cumplir su condena. Aún así, respeto la decisión judicial, pero no estoy de acuerdo con ella", ha expresado Jiménez-Becerril en declaraciones a Europa Press.

Si bien la ex diputada del Parlamento Europeo ha mostrado su respeto a la decisión judicial, que ha sido tomada tras considerar los magistrados "proporcionada" la medida, ha expresado el "dolor" que siente como familiar de una las víctimas de la banda terrorista.

"Me pregunto el por qué, por qué ahora. Si estaba condenado por haber asesinado a mi hermano y a su mujer, que tenían niños de 4,7 y 8 años en el momento de los hechos, a pocos metros del barrio de Santa Cruz de Sevilla", ha dicho.

A su juicio, esta situación supone un "revés" para las víctimas de ETA. "Hoy nos ha tocado a nosotros, le ha tocado a mi familia, pero mañana podría ser cualquiera. Esto es un revés para las víctimas de ETA".

Al hilo, ha lamentado que, a su juicio, la política penitenciaria haya sufrido en los últimos años una "progresiva laxitud". "Parece que les damos premios por dejar de matarnos".

Es más, ha tildado de "hipócrita" uno de los argumentos esgrimidos por los magistrados, que han descrito que el exdirigente etarra tendrá "prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse directa o indirectamente" con las víctimas, los familiares de las víctimas o los perjudicados por los delitos por los que cumple condena, así como de acudir a domicilios, localidades o lugares afectados por las prohibiciones judiciales de aproximación, residencia o presencia que se mantienen vigentes. "Faltaría más", ha añadido.

En este contexto, Jiménez-Becerril ha recordado que el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, rechazaba hace unos meses la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', y al exmiembro de la banda terrorista Juan Ramón Carasatorre, por lo que esta decisión le parece especialmente "sorpresiva".

"Yo no soy juez, soy una víctima, pero hay expertos que antes ya han rechazado este tipo de permisos. Creo que las víctimas de ETA, con movimientos así, sufrimos una doble victimización", ha incidido.

En contexto, el exjefe de ETA militar fue condenado en 2013 a 56 años de cárcel por un delito de atentado terrorista y otro de homicidio terrorista por ordenar el asesinato en 1998 del segundo teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García Ortiz.

Ahora, la Audiencia Nacional prohíbe a este varón participar en actos públicos, concentraciones, homenajes, entrevistas, comunicaciones públicas o actividades "que puedan suponer la exaltación, justificación, banalización, instrumentalización de los delitos cometidos o causar perturbación o revictimización".

El tribunal le obliga a mantener un teléfono "operativo" y facilitar un medio de contacto durante el permiso, así como a comparecer ante las dependencias policiales, judiciales o administrativas que determine el centro con la periodicidad que se fije a su plan de salida, entre otros.