Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, recibirá el Giraldillo de Honor en Sevilla

Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, recibirá el Giraldillo de Honor en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre, concederá tres Giraldillos de Honor, reconocimiento con el que el certamen distingue cada año a figuras cuyas trayectorias han dejado una huella significativa en la cinematografía europea, desde sus múltiples ámbitos de creación, gestión y difusión. A los nombres de Agnieszka Holland y Cartoon Saloon, ya anunciados, se suma ahora el de Thierry Frémaux.

Director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière, Frémaux es una de las figuras de mayor influencia en el panorama cinematográfico internacional, ha apuntado el Ayuntamiento en una nota. Desde ambas instituciones ha contribuido tanto a la proyección del cine contemporáneo como a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico.

Nombrado delegado artístico del Festival de Cannes en el año 2000, en 2004 fundó la sección Cannes Classics, dedicada a recuperar y difundir el patrimonio cinematográfico mediante películas restauradas, documentales y obras que ponen en diálogo el pasado y el presente. Desde 2007 está al frente del Festival, posición desde la que ha mantenido una firme defensa de la exhibición cinematográfica en salas frente al avance de las plataformas de streaming, reivindicando el valor de la experiencia colectiva de ver cine en pantalla grande.

Frémaux compagina su labor en Cannes con la que desarrolla en el Instituto Lumière de Lyon, al que ha dedicado prácticamente toda su vida. Comenzó como colaborador voluntario en 1982 y posteriormente fue programador y director artístico, cargo que asumió en 1993 junto al cineasta Bertrand Tavernier. Ambos organizaron en 1995 el centenario del cine en Lyon y pusieron en marcha una colección de libros de cine en la editorial Actes Sud, que cuenta actualmente con unos cuarenta títulos. Desde esta institución, contribuyó a impulsar en 2009 el Festival Lumière, una cita dedicada al cine clásico, y el Premio Lumière, que cada año distingue a una personalidad del cine por el conjunto de su obra.

En 2013 creó el Mercado del Cine Clásico, el primero dedicado a los profesionales de la industria del cine clásico. Su pasión por la obra de los hermanos Lumière, pioneros del cinematógrafo, le llevó a promover la restauración de cientos de sus películas. Algunas de ellas se recuperaron y dieron a conocer al público a través de los dos documentales que él mismo realizó para su exhibición en salas: '¡Lumière! Comienza la aventura' y 'Lumière, la aventura continúa' (2025). Con el objetivo constante de poner en valor el legado de los fundadores del séptimo arte, fue también el artífice de la exposición 'Lumière! Le cinéma inventé', que se presentó en el Grand Palais de París en 2015.

Entre otras distinciones, es Oficial de la Legión de Honor y Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Su trayectoria constituye un ejemplo de compromiso con la historia del cine y con la transmisión de su legado a las generaciones presentes y futuras. Por su labor en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico, su contribución a la proyección internacional del cine europeo y su defensa de las salas como espacio esencial para la cultura cinematográfica, Thierry Frémaux recibirá el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla.