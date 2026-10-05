El TIS2026 estima un impacto de 23 millones y reunirá a más de 8.000 profesionales del sector turístico en Sevilla

TIS2026 reunirá a más de 400 expertos internacionales para abordar los retos del turismo - TIS

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La innovación turística internacional volverá a tener su punto de encuentro en la capital andaluza con la celebración de TIS - Tourism Innovation Summit 2026, que tendrá lugar del 6 al 8 de octubre en Fibes, donde se reunirán más de 8.000 profesionales del sector turístico para analizar cómo la tecnología, la innovación y los nuevos modelos de negocio están transformando la forma de viajar y de gestionar destinos, en una edición que ha estimado un impacto económico de más de 23 millones de euros.

Según ha detallado el TIS en una nota de prensa, el encuentro buscará poner sobre la mesa cómo todos esos cambios y la implementación de las nuevas tecnologías pueden traducirse en resultados tangibles de negocio.

De esta manera, a lo largo de tres días, Sevilla acogerá la séptima edición de un encuentro que se ha consolidado como "la gran cita del sector", bajo el lema 'The new generation of travel and hotel tech', TIS2026 analizará cómo tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la nube, la automatización y la confianza digital están impulsando la evolución del sector turístico, para avanzar hacia aplicaciones con un impacto tangible y escalable en el negocio.

En este marco, más de 200 firmas expositoras especializadas en tecnología e innovación turística mostrarán las soluciones que están dando forma a la nueva generación de herramientas para la industria turística y hotelera, desde plataformas basadas en IA y modelos de gestión inteligente del dato hasta sistemas de automatización, ciberseguridad e innovación sostenible.

Entre ellas, figurarán compañías como Huawei, Orange Empresas, Microsoft, Telefónica, T-Systems, PayPal, SAP, A1 Digital, NFON, PastView o Septeo, entre otras, junto a un amplio ecosistema de startups y proveedores que mostrarán cómo la digitalización puede impulsar la rentabilidad, mejorar la experiencia del viajero y reforzar la competitividad de destinos y empresas.

LAS CLAVES TECNOLÓGICAS, A DEBATE

En este contexto de profunda transformación de la industria turística, más de 400 expertos nacionales e internacionales participarán en el Tourism Innovation Global Summit para analizar las principales tendencias que están redefiniendo el sector.

Entre ellos, destacan Wilfred Fan, CCO de Klook (plataforma líder de distribución en Asia); Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero; Eduardo Bosch, CEO de Louvre Hotels; Francesco Ciuccarelli, Chief Innovation and Technology Officer de Alpitour World; Fabio Bin, CMO y cofundador de WeRoad; Sandra Farrero, Chieff Brand Officer de Iberostar; Juan Orti, presidente de Exceltur y Country Manager Spain de American Express; Miquel Reynés, CIO de RIU Hotels; Misa Labarile, Policy Officer de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea; Jana Adamcová, Vice-Chair of the Board of Prague City Tourism; Rikke Holm Petersen, directora de Marketing, Comunicación y Comportamiento de Wonderful Copenhagen; Helena Burstedt, RVP Development de Hyatt, y muchos otros.

La IA, los datos y la innovación tecnológica centrarán buena parte de las conversaciones, junto con la hiperpersonalización de la experiencia del viajero, los nuevos modelos de distribución y la evolución de los hoteles y alojamientos. Además de la necesidad de mejorar la rentabilidad y competitividad en un escenario marcado por el aumento de costes y la escasez de talento.

Igualmente, el congreso abordará también los retos de la gestión inteligente de los destinos ante la creciente presión turística, de la mano de altos cargos turísticos de regiones como Andalucía, Baleares, Castilla y León, Ceuta, Castilla-La Mancha, Valencia y Galicia.

A ello se sumarán cuestiones clave como la sostenibilidad, el turismo regenerativo, la regulación y la ciberseguridad, configurando una agenda que busca anticipar el futuro del turismo y aportar soluciones concretas a los grandes desafíos de la industria a través de una agenda de contenidos estructurada en torno a cuatro grandes verticales: Leadership, Innovation and Scale; Destinations and Experiences; Hospitality annd Accommodation; y Distribution and Agencies.

Además, el programa contará con itinerarios específicos para CEOs, CIOs, DMOs, CMOs, CHROs y autoridades turísticas, con contenidos adaptados a sus necesidades en ámbitos como la toma de decisiones estratégicas, la aplicación de nuevas tecnologías, la gestión del talento, la evolución de los modelos comerciales y la mejora de la experiencia del viajero.

SEVILLA SE CONVIERTE EN ESCAPARATE DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA

Con esta séptima edición, TIS consolida su papel como punto de encuentro empresarial y tecnológico de la industria turística a nivel mundial.

Para ello, recibirá a Argentina como país invitado, tomando el relevo de otros mercados turísticos de ediciones anteriores como México, China o Corea del Sur, para dar a conocer su visión sobre sostenibilidad, conectividad, transformación digital y desarrollo de nuevos modelos turísticos.

TIS2026 reforzará, además, su papel como plataforma de negocios para impulsar y reconocer el talento y la innovación a través de iniciativas orientadas a impulsar y reconocer la innovación como los Tourism Innovation Awards, que premiarán los proyectos más innovadores, digitales y sostenibles que están transformando la industria turística a nivel global; y el Touristech Startup Fest, la competición de startups turísticas, que seleccionará a 40 empresas emergentes para presentar sus soluciones ante inversores, fondos de venture capital y empresas líderes del sector turístico.