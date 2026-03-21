Torre Blanca del Guadaíra de Sevilla, en riesgo de desaparición por "abandono" institucional: "El sistema ha fracasado"

La Torre Blanca del Guadaíra - ASOCIACIÓN HISPANIA NOSTRA

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Torre Blanca del Guadaíra de Sevilla, ubicada en la periferia de la capital andaluza, ha sido incluida esta semana en la Lista Roja de la asociación sin ánimo de lucro 'Hispania Nostra', una relación que recoge elementos del patrimonio cultural español que se encuentran "sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores". Una situación que derivada del "abandono" institucional por "falta" de mantenimiento y financiación que, de culminar con la desaparición de la torre, "será muestra de la incapacidad del sistema andaluz para conservar el Patrimonio de los ciudadanos".

En declaraciones en una entrevista con Europa Press, el portavoz de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), Joaquín Egea, ha asegurado que esta torre ya fue incluida en El Plan Director de Recuperación del Patrimonio Histórico Municipal de Sevilla anteriormente, sin que esto llegase a suponer una verdadera diferencia en las acciones para su conservación.

"De hecho, hace unos años se hizo una intervención, porque entraba todo el mundo, y se rodeó con una alambrada el exterior de la torre. Pero ya dijimos al responsable de Urbanismo que lo considerábamos insuficiente, porque más pronto o más temprano llevaría a abrirse y seguiría su deterioro. Pedimos una inversión con la que, poco a poco, se recuperase definitivamente, pero no ha sido así, aunque es fundamental".

Según consta en la propia página web de la referida asociación, "los orígenes de esta torre defensiva se remontan al periodo andalusí y sus restos remiten a un modelo de torre militar ampliamente extendido por el Bajo Guadalquivir durante el siglo XIV, a la que se adosaba un molino, que aprovechaba para su funcionamiento la fuerza del agua de un meandro del Guadaira que discurría en sus inmediaciones". Esta construcción "quedó definitivamente aislada y descontextualizada y posteriormente quedó enmarcada en el Parque de Guadaira".

"Aunque reconocemos su valor patrimonial, esta pequeña torre ha ingresado finalmente en la lista", ha esgrimido el responsable. Por ello, aunque ha valorado la inversión municipal en cuestión de patrimonio, ha instado a renunciar a "inversiones mastodónticas" que, en realidad, no cumplen con su cometido.

"El patrimonio necesita cuidado, sostenimiento y finalidad. Por ejemplo, la Hacienda El Rosario, que también es propiedad del Ayuntamiento, tarde o temprano pasarán a estar en la misma situación que la torre", ha incidido. No obstante, ha querido entrever cierto punto positivo en la inclusión de este emplazamiento en una lista que reconoce su puesta en riesgo.

"Tal vez, sirva para que el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, y otras administraciones puedan tomar cartas en el asunto. Por favor, vamos a invertir en patrimonio, pero con cabeza. De cara a las elecciones, todo el mundo quiere inaugurar cosas, pero es mucho más importante para los sevillanos llevar a cabo la conservación de los bienes que tenemos, que no perdamos nuestra historia. Si para eso sirve la inclusión en la Lista Roja, pues bienvenida sea", ha apostillado.

"INCAPACIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ"

Por ello, a juicio de Egea, "si finalmente vemos que esta torre desaparece, esto será signo no solo de una falta de mantenimiento o inversión, que también, porque esta última ha sido muy escasa, pero también será muestra de la incapaz por parte del sistema andaluz, de los ayuntamientos, de proteger un patrimonio extraordinario". De hecho, para el responsable, es necesario "llevar a cabo planes definidos e incluso pedir financiación europea" para actuar frente a esta situación.

Preguntado por qué se podría haber hecho para evitar esta situación, Egea ha incidido en la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, concretamente la sección referida al Patrimonio Histórico. "¿Para qué está el fiscal de Patrimonio? Nosotros nos vamos a dirigir al fiscal y le vamos a preguntar que para qué está, porque debería proteger el Patrimonio".

Así, ha instado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a "como mínimo, llevar a cabo un cierre 'de verdad' del conjunto para que no avance aún más el deterioro y un proyecto de inversión inicial, de aquí a dos o tres años, no pedimos más. Además, unos tiempos marcados, concretos, para que esta torre se recupere".

LA ACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En este sentido, preguntadas por esta agencia, fuentes municipales han expresado que "entre finales de 2021 y 2022 desde la Gerencia de Urbanismo se llevó a cabo una actuación de medidas urgentes por motivos de seguridad, con un coste de 11.000 euros, tendentes sobre todo a eliminar el riesgo de caídas". Asimismo, el pasado año, 2025, "volvió a actuar en este inmueble con cargo al Contrato de Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimoniales vinculados a la vía o espacios públicos".

Además, ha enmarcado que se va a solicitar "la declaración de todo el recorrido de unos 10 kilómetros del río Guadaira por el término municipal de Sevilla como BIC Zona Patrimonial, al amparo de la recientísima nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía" y que se encuentra en proceso de redacción "un proyecto para convertir los kilómetros del cauce del Guadaira a su paso por el término municipal de Sevilla en un recorrido paisajístico de carácter ciclo-peatonal que promueva el uso y disfrute de este espacio y que refuerce aspectos como la identidad, los valores del paisaje, el conocimiento histórico del mismo y de los elementos que dentro de él se localizan".

Por último, han subrayado que se está redactando de igual forma "un proyecto de excavación arqueológica extensiva para sacar a la luz los restos que queden bajo tierra de esta infraestructura e incorporarlos a la misma previa consolidación de los mismos" y que se espera que los trabajos de redacción "puedan estar concluidos en breve con la intención de poder aprobarlos en torno al próximo verano".