Toscano insta a apoyar el decreto de vivienda y apunta que beneficia a 55.000 familias en la provincia de Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado de que casi 55.000 familias de la provincia se beneficiarán del real decreto ley en materia de vivienda que prevé la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que terminen antes del 1 de enero de 2029, por lo que ha instado a los diputados por Sevilla a apoyar la convalidación de ambos decretos en la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados.

Según ha detallado Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, en concreto son 54.866 en Sevilla, lo que tendrá un impacto aproximado sobre otras tantas familias que suman en conjunto alrededor de 137.000 personas.

De esta manera, el real decreto ley ha entrado en vigor este 1 de octubre y debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados en sesión prevista este viernes día 2. Por ello, Toscano ha realizado un llamamiento a todos los diputados y diputadas por Sevilla para que, "independientemente de su ideología y del partido político al que pertenezcan, voten a favor de la convalidación de estas dos normas en beneficio de 55.000 familias sevillanas".

"Estamos hablando de dar tranquilidad y seguridad a 55.000 familias que necesitan de las instituciones para poder tener, de manera efectiva, su derecho a la vivienda", ha añadido el subdelegado, que ha indicado que "la vivienda es la cuestión generacional de nuestro tiempo".