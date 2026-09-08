Toscano valora los 8,5 millones de fondos estatales para nuevos cultivos de secano y agricultura ecológica en Doñana

Archivo - Imágenes del Parque Nacional de Doñana como imagen de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España aportará 8,5 millones de euros en ayudas para cultivos de secano y agricultura ecológica en el área de influencia del espacio natural Doñana, que incluye a municipios de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado que esta nueva acción busca la "diversificación de la producción agraria" con el objetivo de reducir el impacto en el parque nacional y favorecer su recuperación ecológica.

Para la puesta en marcha de este programa de subvenciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está elaborando las bases y desarrollando el proceso de consulta pública para una convocatoria que será no competitiva. Las ayudas fomentarán buenas prácticas agrarias e impulsarán soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y modelos sostenibles de producción de alimentos, explica en una nota de prensa.

Toscano ha subrayado que el Gobierno de España busca con estas iniciativas "revertir la degradación ambiental" de Doñana y recuperar el funcionamiento ecológico de un espacio que no es sólo un parque nacional "sino unos de los territorios con mayores reconocimientos de protección del mundo, incluidos el de reserva de la biosfera y patrimonio mundial de la Unesco".

"Doñana tiene que tener futuro. Y ese futuro pasa por proteger un espacio natural único, pero también por garantizar oportunidades a las personas que viven y trabajan en su entorno", ha añadido el subdelegado, al tiempo que ha destacado que el área tiene más de 200.000 habitantes repartidos en 14 municipios de Sevilla, Cádiz y Huelva, y el plan para Doñana quiere permitir un desarrollo socioeconómico "pero que sea sostenible, y que, además, se proteja el medio ambiente y se logre la inclusión social".

En esta línea, estas nuevas ayudas apoyarán el desarrollo de nuevos cultivos de secano y el mantenimiento de tradicionales como la vid, el olivo o el almendro, entre otros. Además, se impulsa la conversión a la producción ecológica de las actuales explotaciones agrarias con sistemas de producción convencional.

Las subvenciones contribuirán a revertir los efectos del crecimiento de la agricultura intensiva basada en las extracciones del acuífero, que han generado un grave impacto en las aguas subterráneas y superficiales, agravado por el cambio climático y el aumento de la población asociado al turismo.

Estas ayudas al secano y la agricultura ecológica se suman a las subvenciones para la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal del área de influencia del espacio natural Doñana, que están en tramitación.

El Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana o 'marco socioeconómico' dispone de más de 350 millones. Su meta es el progreso social y la mejora de la calidad de vida de la población garantizando al mismo tiempo los valores ecológicos del área.

Los municipios del área de influencia del espacio natural de Doñana son 14, de los que cinco corresponden a Sevilla (Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa). El parque tiene una superficie de 54.252 hectáreas y una zona periférica de protección de 74.279, mientras que el área de influencia socioeconómica alcanza las 200.602 hectáreas.