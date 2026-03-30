Un total de 27 familias de Sevilla acceden a la estabilización de vivienda protegida en una actuación con "ánimo social"

Archivo - Plan de estabilización de vivienda de la Diputación de Sevilla, reunión con las familias. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este lunes el inicio de un proceso para la adquisición de viviendas que 27 familias habitan "desde hace años" con el objetivo de "estabilizar y facilitar el acceso" a la Vivienda de Protección Oficial.

Según ha informado la institución provincial en una nota, las viviendas, promovidas en su día en suelos cedidos por el Ayuntamiento y adjudicadas a través de los registros municipales, se ofertaron en principio como VPO en alquiler. La actuación consiste en la conversión de los contratos de alquiler en contratos de alquiler con opción de compra, con la posibilidad de adquirir la vivienda de manera asequible en un periodo de cinco años.

La Diputación tasa las viviendas justo en el precio de coste que tuvo su construcción hace 20 años, que en el caso de Guadalcanal fue de entre 45.000 y 64.000 euros, según dispongan de dos, tres o cuatro dormitorios. El objetivo de esta actuación, según la institución provincial, es "exclusivamente social: garantizar el derecho a una vivienda digna, estable y accesible".