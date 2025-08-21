Un total de 619 deportistas participan en la primera parte del Circuito Provincial de Orientación 2025 de Sevilla

Una de las participantes del Circuito Provincial de Orientación de 2025 de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA.

La primera parte del Circuito Provincial de Orientación de 2025, organizado por la Diputación de Sevilla a través del Servicio Técnico de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha contado con la participación de 619 deportistas, de los que 586 --340 hombres y 246 mujeres-- son sevillanos, y los 30 restantes proviene de otras provincias andaluzas, españolas e incluso de otros países como Portugal o Reino Unido.

Según ha trasladado la Institución provincial en una nota, ya se han celebrado otras tres jornadas, en La Algaba, el pasado mes de febrero donde participaron 250 personas orientadoras; en Marinaleda en el pasado abril, con 171 personas participantes, y en Morón de la Frontera, en el mes de mayo, que acogió una participación de 165 competidores.

En este sentido, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha explicado que la provincia de Sevilla "es muy atractiva en el ámbito de la práctica de la orientación, y en los circuitos suele haber una representación significativa de deportistas que vienen a competir, sobre todo desde Portugal".

Igualmente, uno de los aspectos "más llamativos" de este deporte es el que se pueda practicar en familia o con amigos, en su vertiente más "lúdica". De esta manera, participar en las jornadas del Circuito de Orientación "puede servir para iniciar a los más jóvenes de la casa y recrearse en una actividad familiar e intergeneracional, disfrutando del paisaje y la naturaleza de la provincia y de la excelente oferta gastronómica y cultural de los municipios que acogen las jornadas, una vez que la práctica deportiva finaliza", ha manifestado el diputado.

La organización también ha facilitado una sesión formativa previa al inicio de cada jornada deportiva para sumar en "este papel inclusivo" a las personas que así lo soliciten.

"El Circuito Provincial de Orientación tiene un carácter promocional, participativo y formativo, que permite dotar a sus participantes de la formación básica en las técnicas necesarias de identificación y significado de los símbolos en mapas, utilización de la brújula y todo aquello necesario para orientarse en el medio natural e iniciarse en la competición del deporte de orientación a nivel provincial", ha manifestado Fernández.

Así, esta formación supone la realización de un recorrido por grupos guiado por un monitor, en el que se recibe la formación básica en las técnicas de la orientación.

JORNADAS RESTANTES EN EL CORONIL Y LA PUEBLA DEL RÍO

Tras el parón en verano, el Circuito Provincial de Orientación retomará el curso de las dos jornadas restantes, que se celebrarán en las localidades de El Coronil, el 27 de septiembre, y La Puebla del Río, con una jornada de clausura que tendrá lugar el 19 de octubre.

Para los interesados en la participación, Diputación ha recordado que el Circuito tiene dos modalidades. La primera, en abierto, no es competitiva pero cronometrada, para la que se publican resultados, aunque no se conceden trofeos y que permite la participación en diferentes categorías, tanto en solitario como acompañados o en grupo, en tres categorías: amarillo --menores de 14 años, circuito fácil--, naranja --mayores 14 años, familiar y adultos sin experiencia, dificultad media-- y rojo --adultos con experiencia, mayor dificultad física y técnica--.

La segunda modalidad es la de promoción, dirigida a deportistas de hasta 20 años de edad, no federados y federados, en competición individual, con nivel físico y técnico mínimo imprescindible para completar el recorrido dentro del tiempo establecido para la prueba. Los resultados obtenidos por los deportistas forman parte del ranking del Circuito Provincial de Orientación en todas sus categorías.

Finalmente, los interesados en la inscripción para la participación en las jornadas que faltan del Circuito Provincial de Orientación, pueden consultar la normativa al respecto en 'https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportiv...'