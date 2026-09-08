El Ministerio de Transportes licita obras del firme en 16 kilómetros de la N-630 a su paso por Guillena, Salteras y Santiponce (Sevilla). - MINISTERIO TRASNSPORTES

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 602.144,36 euros (IVA incluido) un contrato de obras para rehabilitar el firme de la carretera N-630 a su paso por los términos municipales de Guillena, Salteras y Santiponce (Sevilla). En concreto, se actuará en diversos puntos a lo largo de un tramo de 16 kilómetros, entre el kilómetro 790 (enlace de conexión con la A-66 en Guillena) y el kilómetro 806 (enlace con la A-66 en Santiponce).

Según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, se llevará a cabo la rehabilitación superficial preventiva en una serie de puntos localizados, mediante el extendido de una nueva capa de rodadura de seis centímetros de espesor, entre los kilómetros 794,5 y 796,6. Además, se rehabilitarán zonas puntuales mediante el fresado y reposición de la capa de rodadura, y disposición de geomalla de refuerzo en zonas con mayor apertura de grietas, entre los kilómetros 800,4 y 805,1.

Igualmente, se sustituirá la capa activa del terreno (tres metros aproximadamente) y se reconstruirá el paquete de firme mediante zahorra y mezcla bituminosa, entre los kilómetros 794,6 y 795,9. Además, se repondrán las marcas viales así como elementos de balizamiento y defensa afectados por las obras.

Asimismo, se mejorará el peralte del tramo de curva situado entre los kilómetros 795,8 y 796, favoreciendo la seguridad vial. Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido 222,7 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Sevilla. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.