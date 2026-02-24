Tres accidentes en la SE-30 y una colisión en la A-49 dificultan la entrada a Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un atasco en una autovía. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres accidentes de tráfico registrados a primeras horas de este martes en la ronda de circunvalación SE-30 y una colisión en la A-49, a la altura de Tomares, están dificultando la entrada a Sevilla.

En la SE-30 se han producido hasta tres accidentes en un corto intervalo de tiempo; el primero de ellos, a las 8,00 horas, en el kilómetro 13 como consecuencia del impacto entre un camión y un turismo, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Asimismo, a las 8,40 horas ha tenido lugar una colisión múltiple en el kilómetro 10 de la citada ronda de circunvalación, y tan solo un minuto más tarde, en el kilómetro 6 de la SE-30, se ha producido otro accidente tras un impacto lateral entre dos vehículos.

Por otro lado, en la A-49, un accidente está dificultando también la entrada a Sevilla al provocar el corte del carril derecho, con más de tres kilómetros de retenciones en ese punto.